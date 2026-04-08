Nel cuore delle montagne del Caucaso esiste una struttura che continua a sfuggire a ogni classificazione ufficiale. Un pozzo verticale scavato nella roccia, profondo oltre quaranta metri, le cui pareti non presentano segni di erosione naturale ma sono composte da blocchi megalitici perfettamente levigati, incastrati con una precisione geometrica sorprendente. Non esistono iscrizioni, utensili, resti umani. E, soprattutto, non esiste una spiegazione condivisa. Il sito è noto come Pozzo di Karahora (o Kara-Hora) e viene portato all’attenzione del pubblico nel 2011, quando lo speleologo russo Arthur Zemukov decise di esplorarlo dopo anni di ricerche preliminari. Come raccontato dallo stesso Zemukov in interviste e appunti di spedizione diffusi nei circuiti speleologici russi, la sua non era una semplice esplorazione, ma il risultato di un’indagine durata anni, basata su archivi locali, mappe storiche e testimonianze orali raccolte nei villaggi ai piedi del massiccio.

Fin dai primi metri di discesa, il pozzo mostra caratteristiche anomale. Le pareti non sono irregolari come ci aspetterebbe, ma ortogonali, lisce, riflettenti. I blocchi che le compongono sembrano tagliati e posizionati intenzionalmente, come parte di una struttura architettonica. Non si tratta di roccia modellata dall’acqua o dal tempo, ma di superfici presumibilmente lavorate dall’uomo. Secondo i rilievi effettuati durante la spedizione del 2011, dopo circa 40 metri il pozzo si apre in una sala sotterranea alta 36 metri, un ambiente vasto quanto un edificio di dodici piani. Le immagini e le misurazioni raccolte mostrano pareti piatte, enormi blocchi squadrati e strutture simili a colonne. Un’opera ciclopica nascosta nel ventre della montagna. Ciò che rende il sito ancora più enigmatico è l’assenza totale di una funzione apparente. Come sottolineato nei rapporti preliminari di Zemukov, non esistono elementi abitativi, rituali o decorativi: nessuna scala, nessuna nicchia, nessun simbolo. L’intera struttura sembra progettata per essere inaccessibile, più simile a un dispositivo che a uno spazio da vivere.

Durante tutte le esplorazioni non vengono rinvenuti manufatti, resti organici o iscrizioni che possano collegare il sito a una civiltà conosciuta. Un dato che, secondo diversi speleologi e ricercatori indipendenti, rende impossibile collocare Karahora all’interno delle cronologie archeologiche tradizionali. Analizzando la precisione delle giunture e la levigatezza delle superfici, Zemukov ha notato una somiglianza tecnica con un altro luogo celebre: le gallerie interne della piramide di Cheope, in Egitto. Anche lì, come documentato dagli studi archeologici sulle strutture interne della Grande Piramide, enormi blocchi sono accostati con precisione millimetrica per creare condotti e passaggi il cui scopo non è mai stato chiarito del tutto. Un’analogia non simbolica, ma ingegneristica.

Negli anni il mistero del pozzo di Karahora ha attirato anche l’attenzione di Vadim Chernobrov, fondatore del gruppo di ricerca russo Cosmopoisk, noto per lo studio sistematico di anomalie geofisiche e strutture fuori standard. Chernobrov partecipò a una seconda esplorazione insieme a Zemukov, documentando il sito con misurazioni, mappe e rilievi. Il materiale raccolto confluì in un documentario trasmesso da un’emittente televisiva russa, rendendo pubbliche le immagini del pozzo e della sala sotterranea. Eppure, nonostante la documentazione visiva e tecnica, nessun ente accademico ufficiale ha avviato studi approfonditi. La notizia, così, si è rapidamente spenta. Come se il pozzo non esistesse. Nel 2015, poco prima di annunciare una nuova spedizione, Arthur Zemukov è morto investito da un’auto, in circostanze mai completamente chiarite, come riportato da testate locali russe. Due anni dopo, anche Vadim Chernobrov è morto, ufficialmente a causa di una malattia oncologica. Nel giro di pochi anni, altre persone coinvolte nella ricerca sul sito sono morte, alimentando sospetti e speculazioni negli ambienti di ricerca indipendente.

Il contesto storico rende la vicenda ancora più inquietante. Durante la Seconda guerra mondiale, la Germania nazista lanciò nel Caucaso l’Operazione Edelweiss, ufficialmente mirata al controllo dei giacimenti petroliferi di Baku. Tuttavia, come documentato da fonti storiche sull’organizzazione Ahnenerbe, una sezione delle SS operava parallelamente con l’obiettivo di individuare tracce di una presunta civiltà primordiale. Proprio nei pressi dell’ingresso del pozzo di Karahora è stata rinvenuta una svastica incisa nella pietra, ritenuta non moderna e non riconducibile a vandalismi recenti. Nel 2017, un fotografo ed escursionista indipendente, Alexander Sploshnov, ha deciso di tornare sul posto. Le sue fotografie, pubblicate online, mostrano con chiarezza pareti geometriche, blocchi lavorati, tagli netti e superfici levigate, oltre a grandi massi parzialmente sepolti che suggeriscono l’esistenza di un complesso molto più ampio, forse nascosto sotto l’intero versante della montagna. Oggi, il pozzo di Karahora è ancora lì. Esistono fotografie, mappe, documentari, testimonianze dirette. Esistono nomi, date e misurazioni. Ma non esiste un dibattito scientifico ufficiale. Il mistero non riguarda solo ciò che si nasconde sotto la montagna. Riguarda soprattutto il silenzio che, da anni, avvolge una delle strutture più enigmatiche mai scoperte nel Caucaso.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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