Uno dei più affascinanti enigmi della geografia marina riguarda le cosiddette Isole Aurora, terre avvistate più volte tra il XVIII e il XIX secolo nell’Atlantico meridionale, ma mai definitivamente localizzate. Un mistero che attraversa secoli di esplorazioni, diari di bordo e mappe nautiche, sospeso tra errore cartografico, suggestione ottica e leggende di mare. La prima testimonianza ufficiale, infatti, risale al 1762, quando la nave mercantile spagnola Aurora, in navigazione da Lima a Cadice, dichiarò di aver avvistato tre isole a est dello Stretto di Drake, il braccio di mare che separa il Sud America dall’Antartide. L’avvistamento fu confermato anche nel 1774 dagli stessi ufficiali. Anni dopo, la nave spagnola San Miguel ne fissò la posizione a 52° sud e 47° ovest, collocandole grossomodo a metà strada degli oltre 1.300 chilometri che separano le Isole Falkland e la Georgia del Sud.

Il 20 febbraio 1794 un’ulteriore segnalazione arrivò dalla corvetta spagnola Atrevida. Per circa un secolo, le Isole Aurora continuarono ad apparire e scomparire dalle carte nautiche, alimentando l’ipotesi che potessero essere un reale punto d’approdo verso nuove terre inesplorate. C’è chi ritiene che queste misteriose isole possano essere state avvistate addirittura da Amerigo Vespucci durante il suo viaggio del 1502. In una lettera del 1504, infatti, Vespucci descrive una violenta tempesta nell’Atlantico meridionale, seguita dalla scoperta di una “nuova terra” caratterizzata da coste “brave”, cioè selvagge e impervie, prive di porti o ripari. Un dettaglio colpisce più di ogni altro: la menzione di una notte lunga quindici ore all’inizio di aprile. Se davvero la latitudine fosse stata intorno ai 52° sud, le uniche grandi isole compatibili sarebbero state le Falkland, ma la loro morfologia – coste basse e frastagliate, con numerose insenature – non coincide con la descrizione di scogliere “brave“, e cioè aspre e inospitali. Inoltre, all’inizio dell’autunno australe, una notte di quindici ore sarebbe stata astronomicamente improbabile.

Un errore di calcolo? Un’esagerazione? O forse un avvistamento molto più a sud di quanto ipotizzato? Lo studioso Raymond Ramsey avanzò diverse ipotesi per spiegare le continue segnalazioni. Riteneva che potessero essere degli iceberg di dimensioni colossali, capaci di apparire come masse rocciose, oppure che siano state confuse con le isole Shag Rocks, un piccolissimo arcipelago di sette scogli. Infine addirittura l’ipotesi di terre sprofondate negli abissi. Tuttavia, nessuna di queste spiegazioni è mai risultata pienamente convincente. Le Isole Aurora restano così classificate tra le cosiddette “isole fantasma”, entità cartografiche presenti per decenni sulle mappe e poi svanite senza lasciare traccia.

Nel 1773 il capitano James Cook (talvolta indicato in alcune fonti come “Koch”) compì la prima circumnavigazione moderna dell’Antartide. In oltre 60.000 miglia nautiche percorse lungo il fronte glaciale, Cook non trovò alcun passaggio attraverso il massiccio muro di ghiaccio che sembrava estendersi fino al Polo Sud. Decenni dopo, nel 1839, l’esploratore James Clark Ross guidò nuove spedizioni antartiche. Ross descrisse una colossale scogliera di ghiaccio alta fino a 200 piedi sopra il livello del mare, perfettamente verticale e inaccessibile: una barriera naturale che rendeva impossibile qualsiasi penetrazione verso sud, “come tentare di navigare attraverso le scogliere di Dover”. Queste testimonianze rafforzano l’idea che eventuali terre più meridionali rispetto alle coordinate tradizionali sarebbero state irraggiungibili per la navigazione dell’epoca. Le Isole Aurora non sono mai state ritrovate. Nessuna spedizione moderna ne ha confermato l’esistenza. Le coordinate sono state progressivamente eliminate dalle carte nautiche ufficiali, ma il loro nome continua ad affiorare nella letteratura marittima e nei repertori delle “isole che non esistono”. Errore strumentale, miraggio ottico, iceberg scambiati per terre emerse o eco di un’avventura troppo a sud per essere compresa? A oltre due secoli dalle prime segnalazioni, le Isole Aurora restano uno dei più suggestivi misteri della geografia marina: un punto sospeso tra realtà e leggenda, ai confini estremi del mondo conosciuto.

