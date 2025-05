Una strana e inquietante serie di decessi di uccelli sta allarmando i residenti di Richmond, cittadina a pochi chilometri da San Francisco. Da settimane, diversi abitanti segnalano episodi di volatili che precipitano al suolo dopo forti scoppi, in alcuni casi “esplodendo” letteralmente in volo. Almeno tredici gli esemplari trovati senza vita nel giro di pochi giorni in un’unica via del quartiere. Le immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza mostrano uno degli uccelli cadere da un cavo dell’alta tensione subito dopo un rumore secco e improvviso.

Le prime risposte sono arrivate lunedì, quando il Dipartimento della Pesca e della Fauna Selvatica della California ha diffuso i risultati delle autopsie su due esemplari, una tortora delle Zenaidi e uno storno europeo. Esclusa la folgorazione: le ferite riscontrate sarebbero compatibili con colpi sparati da armi ad aria compressa, come pistole a pallini, fucili softair o fionde. “Quando si posano sui fili della luce, a un tratto esplodono. È una scena davvero cruenta“, racconta Maximillian, residente della zona, intervistato dall’emittente locale KGO-TV. “Vederlo accadere così spesso è stato traumatico“.

Sconvolta anche Sharon, un’altra abitante del quartiere che si definisce un’amante degli animali: “Vederli cadere dal cielo, morti, è stato semplicemente straziante“. Inizialmente, alcuni avevano puntato il dito contro le linee elettriche gestite dalla compagnia Pacific Gas & Electric (PG&E), accusata di non garantire la sicurezza necessaria per l’avifauna. Ma l’azienda, dopo un sopralluogo tecnico, ha escluso ogni responsabilità: “Abbiamo verificato che l’infrastruttura rispetta le normative previste per la protezione degli uccelli“, ha dichiarato un portavoce. Intanto, le autorità statali hanno aperto un’indagine ufficiale per chiarire se dietro questi episodi ci sia la mano di qualcuno. L’ipotesi di un gesto volontario – forse compiuto con armi non convenzionali – è tutt’altro che esclusa. “Qualunque sia la causa – commenta un altro cittadino – che si tratti di un problema tecnico o di un gesto deliberato, chiediamo solo che tutto questo finisca“.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

© Riproduzione riservata

Piero de Cindio