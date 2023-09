Un piacevole giro in barca si è trasformato in un’esperienza tumultuosa quando un alligatore è emerso dalle acque tentando di attaccare i passeggeri a bordo. In quella che poteva facilmente diventare una situazione pericolosa, un uomo è riuscito a mantenere la calma e ha fatto in modo che l’animale si ritirasse dal fiume. Sono le immagini di un video spopolato sul web in America – fino a raggiungere 13 milioni di visualizzazioni – a descrivere perfettamente la vicenda, terminata fortunatamente con il sorriso dei passeggeri della piccola imbarcazione.

La clip è diventata virale nel corso dell’estate fino a raggiungere la massima popolarità nei giorni scorsi: l’improvviso attacco del rettile ha in un primo momento terrorizzato i passeggeri, poi un uomo presente a bordo, all’evidenza non nuovo nella gestione di simili circostanze, ha premuto sul muso dell’alligatore, spingendo gentilmente il rettile al di fuori del natante. La spiegazione del gesto viene diffusa prontamente: “Il rettile ha muscoli mascellari piuttosto deboli sotto compressione. È solo la forza di chiusura che li rende letali”. Scelta del gesto da manuale.

A far sorridere, alla fine, il fatto che il protagonista sia tornato a nuotare senza opporre troppa resistenza. “Forse, in fondo – si ironizza nei commenti -, non era un attacco, ma una visita di cortesia”.

