Un uomo del New Hampshire che festeggiava il suo compleanno nell’oceano con le sue tre figlie ha catturato un video di qualcosa di così raro da far invidia persino agli scienziati marini: tre megattere che saltavano dall’acqua all’unisono in modo quasi perfetto. “È stata una cosa davvero edificante da vedere. Semplicemente incredibile”, ha detto Robert Addie.

L’uomo di Portsmouth, ora ristrutturatore di case, ha trascorso decenni in acqua come pescatore commerciale in Massachusetts e Alaska. In questo periodo ha visto migliaia di balene. Ma non ha mai assistito a un incontro simile a quello di lunedì durante una battuta di pesca al tonno al largo di Cape Cod. L’escursione con le figlie è stata organizzata per il suo 59° compleanno e per festeggiare il suo ritorno da un viaggio di aiuti umanitari in Ucraina, dove è stato sottoposto a un pesante fuoco di artiglieria.

Stava cercando di filmare alcune megattere a circa 275 metri dalla loro barca e non aveva avuto fortuna, fino a quando non ha assistito a quello che ha definito un “balletto di balene”. “Un triplo breach è inaudito e un triplo breach sincronizzato è ancora più raro”, ha detto. “È una cosa che capita una volta nella vita. È stata una vera fortuna. Sento che Dio ha brillato su di me per permettermi di catturarlo”.

Per aumentare l’emozione, pochi secondi dopo che le tre balene hanno fatto breccia e si sono attorcigliate tra loro, una balena giovane ha fatto la stessa cosa. Gli esperti di balene gli hanno detto che le manovre aeree potrebbero essere state un tentativo di rimuovere i parassiti o di favorire la digestione. Addie ha un’altra teoria: “Ho la sensazione che forse stavano insegnando o allenando” la balena più giovane. Gli stessi esperti sanno anche quanto sia stato raro questo spettacolo. “Anche alcuni degli esperti di balene che mi hanno contattato, sono tutti invidiosi perché non l’hanno mai visto”, ha detto.

