Una scoperta da brividi oggi pomeriggio nelle acque al largo di Livorno. Alcuni pescatori, durante una battuta, hanno avvistato uno squalo di tre metri. Il filmato dell’animale in acqua ha fatto il giro del web scatenando il panico tra i bagnanti della zona. Il punto indicato dai pescatori è di tre miglia nautiche nel mare davanti alla città di Livorno in Toscana, probabilmente di fronte alla zona sud del porto.

Fabrizio Serena, livornese, è uno dei massimi esperti di squali in Europa, uno studioso già responsabile del settore marino dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana fino al 2017, ma coordinatore al Cnr per tutto il Mediterraeo, e membro del gruppo di lavoro che riguarda la conservazione degli squali in particolare.

“Difficile dire di che squalo esattamente si tratti. Quello è certamente uno squalo, e appartiene alla famiglia dei Lamnidi cioè le grosse taglie. Come il bianco, lo smeriglio, il mako. Hanno tutti delle particolarità, che possiamo accertare quando l’animale è morto e ce l’abbiamo a disposizione per poterlo analizzare. In acqua è più arduo. Specialmente dalla prospettiva del video, ripreso dall’alto e vedendo solo il dorso. Ma non credo sia uno squalo bianco. Il muso è molto affilato, è più verosimile pensare al Mako.” ha dichiarato l’esperto in un’intervista rilasciata a Il Tirreno.

Esemplari che possono trovarsi anche non lontano dalla costa, come in questo caso. In genere scappano a meno che non ci sia un comportamento dell’uomo diverso, o che ci sia un’intensa pasturazione in corso. Ovviamente sono pericolosi. Nelle nostre acque capita di avvistarli. Sia nell’area delle Secche delle Meloria che più a sud di Vada. Si vedono poco, sono evasivi, e dalle immagini del video non è azzardabile classificarli con esattezza.

Intanto nella giornata di oggi mercoledì 21 giugno la capitaneria di porto ha diffuso una circolare che invita a dare informazioni, compresi foto e video, in merito al presunto avvistamento, sottolineando di prestare la massima attenzione durante la balneazione o altre attività turistico ricreative.

