La Cina ha messo in servizio nel 2023 Liaowang-1, una nave di tracciamento spaziale e intelligence destinata a rafforzare le capacità tecnologiche e militari della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione. L’unità rappresenta un importante salto di qualità per Pechino sia nel controllo delle attività nello spazio sia nella sorveglianza marittima. Progettata per monitorare satelliti militari, seguire il lancio di missili e fungere da centro mobile di comando e controllo, il varo della Liaowang-1 segna l’inizio di una nuova generazione di navi di tracciamento che andranno progressivamente a sostituire le storiche unità della classe Yuan Wang, operative dalla fine degli anni Settanta. Il dispiegamento della nave avviene in un momento di forte competizione strategica nello spazio. Gli Stati Uniti, infatti, stanno potenziando la propria infrastruttura orbitale e puntano a lanciare circa 160 nuovi satelliti entro la fine del 2025, aumentando la dimensione della rivalità tecnologica tra Washington e Pechino.

La Liaowang-1 rientra nel più ampio programma cinese di sviluppo spaziale e militare. La nave è stata costruita dal gigante statale China State Shipbuilding Corporation (CSSC) e rappresenta il risultato di decenni di progressi nel campo del tracciamento satellitare e della sorveglianza marittima. Il progetto nasce dall’esigenza di sostituire progressivamente le unità Yuan Wang, ormai datate, con piattaforme più moderne e capaci di operare in un contesto strategico sempre più complesso. La nave è stata varata ufficialmente nel 2023 e riflette la crescente integrazione tra operazioni spaziali e attività navali nella strategia militare cinese. Le tracking ship sono navi specializzate nella raccolta di informazioni e nel monitoraggio di oggetti nello spazio o di sistemi missilistici. Dotate di grandi antenne radar e sistemi elettronici avanzati, queste piattaforme possono seguire il lancio di missili, razzi e satelliti, raccogliendo dati telemetrici e analizzando le traiettorie. Poiché molti lanci e orbite attraversano vaste aree oceaniche, queste navi permettono di superare i limiti geografici dei radar terrestri, estendendo la capacità di sorveglianza oltre la curvatura della Terra. Oltre al monitoraggio spaziale, tali unità sono spesso impiegate per attività di intelligence elettronica (ELINT) e intelligence delle comunicazioni (SIGINT), intercettando segnali radar e comunicazioni avversarie.

Gran parte delle specifiche della Liaowang-1 rimane riservata, ma le informazioni disponibili indicano alcune caratteristiche principali. Il dislocamento è di circa 30.000 tonnellate, per una lunghezza di 224 metri e ha una larghezza di 32 metri. La strumentazione a bordo comprende almeno cinque grandi cupole radar visibili, antenne ad alto guadagno, sistemi avanzati di elaborazione dei segnali e apparati per raccolta dati telemetrici e intelligence elettronica. Le dimensioni molto ampie consentono alla nave di ospitare numerosi sistemi di sensori e di operare con maggiore stabilità in mare aperto. A bordo è presente anche una piattaforma per elicotteri di medio tonnellaggio, utile per operazioni logistiche, sorveglianza e missioni di ricerca e soccorso. Con il suo dislocamento, la Liaowang-1 è considerata una delle più grandi navi non combattenti della marina cinese.

Il compito principale della nave è quello di fornire una piattaforma mobile di sorveglianza spaziale capace di tracciare in tempo reale satelliti, missili balistici e altri sistemi strategici. In un contesto di crescente tensione tra Cina e Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale e nel Pacifico, questa unità potrebbe diventare uno strumento chiave per monitorare le attività spaziali e missilistiche statunitensi. Grazie ai suoi sensori avanzati, la nave può migliorare la consapevolezza situazionale della marina cinese in acque internazionali, operando oltre il raggio delle stazioni radar terrestri. Inoltre può svolgere funzioni di nodo di comando per operazioni militari, guerra elettronica e potenziali missioni anti-satellite. Negli ultimi anni la Cina ha trasformato profondamente la propria strategia navale, passando da una difesa prevalentemente costiera a una postura sempre più globale e proiettata negli oceani. Pechino punta infatti a costruire una “blue-water navy”, una marina capace di operare lontano dai propri confini per proteggere interessi economici, rotte commerciali e accesso alle risorse. In questo quadro, la Liaowang-1 rafforza le capacità di comando, controllo, comunicazioni, intelligence e sorveglianza (C4ISR) della marina cinese. Il suo impiego potrebbe contribuire anche alla strategia di anti-access/area denial (A2/AD) con cui la Cina mira a limitare la presenza militare statunitense nelle aree sensibili, in particolare attorno a Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale.

Nave Liaowang-1 nello Stretto di Hormuz?

Negli ultimi giorni sui social network è diventato virale un post sostiene che la Liaowang-1 si troverebbe al largo delle coste dell’Oman e che starebbe raccogliendo informazioni in tempo reale sulle operazioni militari statunitensi in Medio Oriente per poi condividerle con l’Iran. Secondo il messaggio diffuso online, gli Stati Uniti sarebbero consapevoli della presenza della nave ma non potrebbero intervenire perché l’imbarcazione si troverebbe in acque internazionali. Il post sostiene inoltre che dati satellitari cinesi e russi starebbero supportando l’Iran nelle operazioni militari contro obiettivi occidentali nella regione. Una narrazione che ha rapidamente alimentato commenti e interpretazioni geopolitiche, ma che presenta diverse incongruenze. La fotografia che accompagna il post è oggetto di dubbi. Diversi osservatori navali hanno sottolineato che l’imbarcazione mostrata potrebbe non corrispondere a una nave della classe Yuan Wang e potrebbe essere, invece, una nave civile o di ricerca dotata di grandi cupole radar. Tuttavia, anche la semplice presenza di una nave di raccolta segnali non implica automaticamente la trasmissione di dati operativi per attacchi militari. Il post virale collega inoltre la presunta attività della nave a diversi attacchi attribuiti all’Iran contro sistemi radar e infrastrutture occidentali in Medio Oriente.

Anche in questo caso, però, non esistono conferme pubbliche che dimostrino un coinvolgimento diretto di intelligence cinese o russa nella pianificazione di tali operazioni. La vicenda evidenzia un fenomeno sempre più diffuso nelle crisi internazionali: la circolazione di contenuti virali che mescolano elementi reali, interpretazioni politiche e informazioni non verificate. In un contesto geopolitico già segnato da tensioni tra Stati Uniti, Cina, Russia e Iran, la diffusione di notizie non confermate contribuisce ad alimentare percezioni di escalation e scenari di confronto globale. Al momento, tuttavia, non esistono prove concrete che una nave cinese stia guidando operazioni militari iraniane nel Medio Oriente. Più che una rivelazione strategica, la storia della presunta “Liaowang-1” appare soprattutto come un esempio di quanto rapidamente la disinformazione possa diffondersi nell’era dei social media. La presenza della nave però non è confermata dalle principali piattaforme di tracciamento come MarineTrafic e VesselFinder, che anzi la posizionano a Shanghai ben distante dal golfo Persico. Il mistero, quindi, prosegue…

