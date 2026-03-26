Charles de Batz de Castelmore, detto d’Artagnan, potrebbe essere stato ritrovato all’interno di una chiesa olandese, nei pressi di Maastricht, dando così credito alla teoria della storica francese Odile Bordaz. La notizia del possibile ritrovamento dei resti del cosiddetto quarto moschettiere, è stata resa nota da molti media olandesi, tra cui DutchNews. Bordaz, nel 2008 aveva ipotizzato che il moschettiere potesse essere stato sepolto nella chiesa adiacente all’accampamento militare francese di Wolder. D’Artagnan, che era a capo del corpo d’elite di gentiluomini di Luigi XIV, è morto probabilmente ferito da un proiettile di moschetto, durante l’assedio francese di Maastricht, nel 1673. Ma la sepoltura non fu mai registrata negli archivi della chiesa, oltre a non essere stata mai trovata nessuna prova in merito. A febbraio, un crollo del pavimento della chiesa ha portato alla luce uno scheletro con la restante parte di un proiettile di moschetto conficcato nel petto, e una moneta francese.

Il ritrovamento ha immediatamente riportato alla memoria le teorie della storica. Infatti è stato prelevato del dna dai denti dello scheletro e questo è attualmente in fase di studio per confrontarlo con quello di un discendente della famiglia De Batz. D’Artagnan è una figura storica divenuta famosa al mondo solamente grazie alla sua prima apparizione nel libro di Alexandre Dumas, “I tre moschettieri” del 1844. Il libro, che non racconta di fatti del tutto veritieri, descrive d’Artagnan come il quarto moschettiere, insieme ad Aramis, Porthos e Athos. La pubblicazione di Dumas ha reso d’Artagnan ancora oggi conosciuto in tutto il mondo, tanto che proprio a Maastricht è presente una statua che lo ritrae in simbolo di “coraggio e amicizia“. Il dna ottenuto dai resti si trova ora in un laboratorio a Monaco, e se dovesse essere confermato che sia del famoso moschettiere, sarebbe una delle più clamorose scoperte degli ultimi anni.

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Riccardo Tombolini