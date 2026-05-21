Fin da bambini a scuola abbiamo imparato che i continenti della Terra sono 5 (o 6 se consideriamo America del Nord e del Sud due continenti distinti), e 7 se calcoliamo anche l’Antartide. Una certezza apparentemente intoccabile, impressa nei libri di scuola e nelle mappe di tutto il mondo. Eppure, sotto le acque dell’Oceano Pacifico meridionale, esiste un’enorme massa continentale che per milioni di anni è rimasta quasi completamente nascosta agli occhi dell’umanità. Il suo nome è Zealandia e, secondo la comunità scientifica, potrebbe essere a tutti gli effetti l’ottavo continente della Terra. Non si tratta di una leggenda o di una teoria complottista, ma di una scoperta geologica supportata da anni di studi, rilievi sottomarini e analisi della crosta terrestre. Zealandia si estende per circa 5 milioni di chilometri quadrati, una superficie enorme paragonabile a quella dell’India. Il dettaglio sorprendente è che il 95% del continente si trova sommerso sotto le acque del Pacifico. Le terre emerse che oggi conosciamo come Nuova Zelanda e Nuova Caledonia rappresentano soltanto le sue “cime” visibili, frammenti di un territorio molto più vasto nascosto nelle profondità marine.

Per decenni gli studiosi hanno discusso se questa gigantesca struttura geologica potesse davvero essere considerata un continente autonomo. La svolta è arrivata grazie alle moderne tecnologie di mappatura oceanica e alle perforazioni scientifiche dei fondali. I ricercatori hanno infatti dimostrato che Zealandia possiede tutte le caratteristiche tipiche di un continente: una crosta continentale spessa e distinta da quella oceanica, rocce geologicamente differenti rispetto al normale fondale marino e confini strutturali ben definiti. La storia di Zealandia affonda le radici in un passato remotissimo. Secondo gli scienziati, questo continente faceva parte dell’antico supercontinente Gondwana, insieme ad Africa, Antartide, Australia e Sud America. Circa 80 milioni di anni fa iniziò lentamente a separarsi, sprofondando gradualmente sotto il livello del mare a causa dei movimenti tettonici. Da allora è rimasto quasi completamente invisibile, come un gigantesco mondo perduto sommerso dagli oceani.

La scoperta ha avuto un forte impatto anche sulla comunità scientifica internazionale perché dimostra quanto il nostro pianeta sia ancora pieno di misteri. Pensare che un continente intero sia rimasto nascosto fino ai giorni nostri sembra quasi incredibile, soprattutto in un’epoca in cui l’uomo esplora lo spazio e mappa ogni angolo della Terra tramite satelliti. Eppure gli oceani continuano a custodire segreti enormi, molti dei quali potrebbero cambiare il modo in cui comprendiamo la storia geologica del pianeta. Non mancano, inoltre, le analogie con altre grandi scoperte che in passato hanno rivoluzionato la scienza. Per secoli si è creduto che i continenti avessero posizioni fisse e immutabili, fino a quando la teoria della deriva dei continenti proposta da Alfred Wegener cambiò radicalmente la visione del mondo scientifico. Allo stesso modo, Zealandia rappresenta oggi un tassello che costringe studiosi e divulgatori a ripensare parte della geografia tradizionale insegnata per decenni. Il fascino di Zealandia non risiede soltanto nelle sue dimensioni colossali, ma anche nell’idea quasi inquietante che un continente intero possa trovarsi silenziosamente sotto le rotte navali e gli oceani attraversati ogni giorno da milioni di persone. Un gigante sommerso che continua a raccontare quanto la Terra abbia ancora storie nascoste da rivelare.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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