Una lunga scia di luci tra il rosso e il giallo ha attraversato i cieli italiani nelle prime ore dell’alba di lunedì 13 aprile 2026, lasciando centinaia di osservatori con lo sguardo rivolto verso l’alto e molte domande. Tra le 5 e le 6 di mattina, numerose segnalazioni sono arrivate soprattutto dal centro sud: decine di “frammenti luminosi” in movimento, visibili per diversi minuti, hanno alimentato ipotesi che andavano da sciami meteorici a più insoliti. Dopo le prime verifiche, però, il mistero è stato rapidamente chiarito: si è trattato del rientro nell’atmosfera terrestre del secondo stadio del razzo cinese Kinetika 2, lanciato lo scorso 30 marzo dalla base di Jiuquan. Secondo le ricostruzioni, il razzo aveva portato in orbita un prototipo di veicolo cargo privato, denominato Quinzhou, insieme ad altri tre satelliti in orbita polare. Il secondo stadio, rimasto nello spazio dopo il lancio, ha completato il suo ciclo orbitale prima di rientrare nell’atmosfera terrestre proprio nelle prime ore dell’alba.

Durante il rientro, l’attrito con gli strati più densi dell’atmosfera ha provocato il surriscaldamento e la progressiva disintegrazione del veicolo, generando le spettacolari scie luminose osservate da gran parte della popolazione. “Si tratta del rientro del secondo stadio del Kinetika 2“, spiega l’esperto Roberto Paradiso. “È un vettore simile, per concezione, al Falcon Heavy, anche se in questo caso il volo è stato completamente a perdere. In futuro è previsto il recupero del primo stadio“. Fenomeni come quello osservato oggi non sono eccezionali, ma restano relativamente rari e sempre suggestivi. I detriti spaziali che rientrano in atmosfera tendono a disintegrarsi quasi completamente prima di raggiungere il suolo, riducendo drasticamente i rischi per la popolazione. Le immagini e i video raccolti da cittadini in tutta Italia mostrano chiaramente una “pioggia” ordinata di frammenti incandescenti, tipica proprio dei rientri controllati o semi-controllati di stadi di razzi.

L’episodio riporta però al centro dell’attenzione il tema, sempre più attuale, dei detriti spaziali. Oltre a rappresentare un rischio per gli astronauti e le missioni in orbita, come dimostrato anche dai danni causati in passato al telescopio spaziale James Webb da micrometeoriti, questi frammenti costituiscono una sfida crescente per la sicurezza spaziale. Studi recenti evidenziano come il numero di oggetti artificiali in orbita sia in costante aumento, complice l’espansione dei lanci commerciali. Di conseguenza, cresce anche la probabilità di rientri incontrollati. Secondo alcune stime, nei prossimi dieci anni esiste una probabilità non trascurabile, intorno al 10%, che uno di questi rientri possa causare danni o vittime, sebbene il rischio complessivo resti oggi considerato molto basso. Curiosamente, le aree più esposte non sarebbero le grandi metropoli delle latitudini settentrionali, ma regioni più vicine all’equatore, come Indonesia, Bangladesh o Nigeria. Quello di questa mattina è stato, per molti italiani, un momento di stupore e meraviglia. Ma dietro lo spettacolo delle luci nel cielo si nasconde una realtà sempre più concreta: lo spazio attorno alla Terra è affollato, e la gestione dei suoi “resti” sarà una delle sfide cruciali dei prossimi anni. Per ora, però, niente allarmi: solo un evento spettacolare che ha trasformato l’alba in uno show naturale, o meglio, artificiale, difficile da dimenticare.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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