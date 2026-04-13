Khaby Lame, noto tiktoker, è il protagonista di una nuova vicenda che ha poco a che fare con l’ironia dei suoi video, ma con finanza e diritto. Negli ultimi giorni, hanno spopolato online le indiscrezioni legate alla sua separazione dalla moglie, accompagnate da un interrogativo delicato: che fine ha fatto il suo patrimonio?

L’intestazione dei beni

Stando a quanto trapelato, il creator non risulterebbe formalmente intestatario dei beni significativi, né di immobili né dei conti milionari a suo nome. Il fatto avrebbe alimentato l’ipotesi secondo cui le ricchezze accumulate negli anni sarebbero intestaste al padre, facendo pensare quindi ad una strategia in vista del divorzio, anche se al momento non esistono conferme ufficiali. L’idea però che un personaggio diventato così famoso e virale possa risultare “senza patrimonio” risulta un modo per alimentare ancora più curiosità sulla vicenda.

Il matrimonio

C’è un altro elemento che va a complicare ulteriormente il quadro: la natura del matrimonio. Stando a ciò che è emerso, l’unione con Wendy Thembelihle Juel sarebbe avvenuta con rito religioso musulmano e non civile. Un dettaglio da non considerarsi secondario, poiché in assenza di matrimonio anche civile non si applicherebbe automaticamente la divisione dei beni al 50% prevista dall’ordinamento italiano. Questo aspetto, se confermato, cambierebbe in maniera radicale le dinamiche della separazione, rendendo meno centrale la questione dell’intestazione formale dei beni.

In questo contesto, la figura di Khaby Lame resta coerente con quella che è la sua immagine costruita negli anni: silenziosa anche fuori dai social. Nessuna dichiarazione o smentita da parte sua, mentre il dibattito sulla vicenda sta crescendo notevolmente. Tra ipotesi, interpretazioni e vie legali, la certezza è una sola: la distanza tra la realtà e ciò che traspira dal mondo dei social può risultare molto più ampia di quanto sembri, e finché non emergono elementi concreti, il resto resta sospeso tra racconto e suggestione.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini