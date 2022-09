L’ultimo post è stato quello con il Presidente della Repubblica: in posa per il selfie con Sergio Mattarella Chiara Ferragni e il marito Fedez. Una fotografia che ha sfiorato i 634mila like su Instagram. Perché, a proposito di autorità, anche l’influencer è una vera e propria istituzione in Italia. Ma quanto guadagna Chiara Ferragni con un post sui social?

L’influencer è salda al primo posto degli influencer più ricchi d’Italia. Secondo la classifica mondiale di Hopper HQ occupa la 72esima posizione a livello mondiale. A seguire il TikToker più seguito al mondo, Khaby Lame, al terzo l’imprenditore Gianluca Vacchi. Secondo una recente indagine di “Future Creativity” di Adobe gli influencer negli ultimi anni hanno superato avvocati e ingegneri informatici nelle classifiche delle professioni più pagate.

Lo studio ritiene che siano gli influencer britannici quelli più pagati. La classifica Instagram Rich List stilata da HopperHQ ha messo in testa alla classifica mondiale, come influencer più pagato, il calciatore Cristiano Ronaldo. Ecco le prime dieci posizioni:

Cristiano Ronaldo $ 1,604.000 Dwayne Johnson $ 1,523.000 Ariana Grande $ 1,510.000 Kylie Jenner $ 1,494.000 Selena Gomez $ 1,468.000 Kim Kardashian $ 1,419.000 Lionel Messi $ 1,169.000 Beyoncé $ 1,147.000 Justin Bieber $ 1,112.000 Kendall Jenner $ 1,053.000

Ferragni riesce a guadagnare per un singolo post anche fino a 82.100 dollari. Cifre da capogiro anche per il marito, il cantante Fedez che invece arriva a 43.600 dollari. Secondo l’indagine inoltre all’interno dei social network i content creators meglio pagati sono donne: il 56% degli influencer di Instagram più pagati sono infatti donne. L’agenzia marketing DeRev calcola il tariffario su tre fattori analitici: numero di follower, capacità di coinvolgimento del pubblico, tasso di conversione.

L’anno scorso un post dell’influencer era stato stimato da Hopper HQ fino a 52mila euro, quello del marito fino a 31mila. Il patrimonio dell’influencer di Cremona vale circa 40 milioni di dollari, letteralmente schizzato in alto dopo che quattro anni fa Forbes lo stimava in circa 9 milioni di dollari. Ferragni è seguita da quasi 28 milioni di follower su Instagram.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano