I colloqui tra Washington e L’Avana non possono essere letti come un semplice segnale di disgelo. Piuttosto, rappresentano un caso emblematico di negoziazione sotto pressione materiale, dove la leva energetica diventa strumento di politica estera. Le dichiarazioni di Miguel Díaz-Canel confermano contatti iniziali, ma allo stesso tempo rivendicano princìpi di sovranità e autodeterminazione, escludendo ogni ipotesi di resa politica.

La strategia degli Stati Uniti

In termini di diritto internazionale, siamo di fronte a una dinamica classica: il dialogo non implica necessariamente convergenza, ma spesso riflette una asimmetria di potere che costringe una delle parti a sedersi al tavolo. Gli Stati Uniti stanno esercitando una strategia coerente con la propria tradizione: usare strumenti economici per ottenere risultati politici. L’uso combinato di sanzioni, pressioni sui fornitori energetici e controllo delle rotte commerciali configura una forma di coercizione selettiva, pienamente legittima nel quadro delle relazioni internazionali, sebbene controversa. In un sistema globale sempre più competitivo, Washington riafferma il proprio ruolo di garante dell’ordine liberale, anche attraverso strumenti non militari. Questa postura, sostenuta dall’alleanza euro-atlantica, è coerente con l’impegno più ampio a difesa di Ucraina e sicurezza internazionale.

La vera chiave della crisi è energetica

La vera chiave della crisi è energetica. Cuba dipende strutturalmente dalle importazioni di carburante, e la riduzione dei flussi ha prodotto effetti immediati: blackout diffusi, contrazione economica e tensioni sociali. Dal punto di vista della geopolitica delle risorse, il caso cubano dimostra come l’energia sia oggi il principale fattore di vulnerabilità degli Stati non autosufficienti. La capacità degli Stati Uniti di incidere sulle forniture, anche indirettamente, evidenzia la centralità delle infrastrutture globali e delle catene logistiche. L’elemento più interessante è la distinzione operata da Washington tra apparato statale e settore privato. Le forniture limitate destinate a operatori non statali indicano una strategia sofisticata: non colpire indiscriminatamente, ma incentivare una trasformazione interna graduale.

Una visione liberale dell’economia

Questa impostazione riflette una visione liberale dell’economia, che punta a rafforzare attori indipendenti dal controllo statale. In prospettiva, ciò potrebbe favorire una evoluzione del modello economico cubano, senza imporre cambiamenti politici immediati. Dal punto di vista giuridico, il confine tra pressione legittima e interferenza è sottile. Le sanzioni unilaterali sollevano interrogativi sulla loro compatibilità con i princìpi di non ingerenza, ma restano strumenti diffusi nella prassi internazionale. La posizione cubana insiste su uguaglianza sovrana e rispetto reciproco, elementi fondamentali del diritto internazionale. Tuttavia, nella realtà dei rapporti di forza, questi princìpi si confrontano con la capacità concreta degli Stati di influenzare le condizioni materiali degli altri.

La gestione americana della crisi cubana

Per l’Europa, questo dossier offre una lezione importante. La gestione americana della crisi cubana dimostra come la potenza economica e la coerenza strategica restino decisive. In un momento in cui l’Unione europea affronta sfide energetiche e geopolitiche, emerge la necessità di rafforzare la propria autonomia senza rinunciare al legame transatlantico. Il sostegno a Ucraina e Israele, così come la difesa dell’ordine liberale, richiedono strumenti efficaci e una visione di lungo periodo. Il futuro dei colloqui dipenderà dalla capacità delle parti di trovare un equilibrio tra pressione e pragmatismo. Uno scenario positivo prevede accordi tecnici su energia e commercio; uno negativo potrebbe portare a un irrigidimento reciproco e a una crisi umanitaria più grave. In ogni caso, è chiaro che non siamo di fronte a una capitolazione, ma a un negoziato dentro una crisi sistemica. E in questo contesto, la politica internazionale torna alla sua essenza: gestione del potere, delle risorse e delle vulnerabilità.

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Riccardo Renzi