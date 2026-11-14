Doveva essere una norma di poche righe, di interpretazione autentica: chiarire per legge che a Milano si era costruito secondo le regole, che demolire e ricostruire restava una ristrutturazione e che per farlo non serviva un piano attuativo. Il Salva-Milano passò alla Camera nell’autunno 2024 con un voto trasversale, e nel febbraio 2025 il Consiglio comunale, 22 voti contro 7, chiese al Senato di approvarlo. Anche l’Ance, in audizione a Palazzo Madama, lo aveva giudicato adatto a risolvere i problemi aperti, pur chiedendo una revisione più ampia delle norme statali.

A marzo arrivò l’arresto dell’architetto Giovanni Oggioni, ex componente della Commissione paesaggio, e con lui le intercettazioni da cui l’accusa ricavava che il testo fosse stato suggerito ai referenti politici da Oggioni e da un altro commissario, Marco Cerri. Bastò questo. Palazzo Marino dichiarò che non c’erano più le condizioni, Elly Schlein ritirò l’appoggio del Pd, il disegno di legge S. 1309 si arenò al Senato. Un’ipotesi investigativa, per quanto suggestiva, andava verificata in giudizio; l’utilità della norma per migliaia di famiglie era invece un dato. La politica preferì non distinguere, e lasciò alla Procura anche il compito di stabilire quale lettura delle regole edilizie fosse lecita.

Da allora a Roma sono comparsi altri testi, tra cui un disegno di legge “per il superamento della crisi edilizia e urbanistica nella città di Milano”, e la legge delega sulla riforma dell’edilizia riprende molti princìpi del vecchio Salva-Milano. Nessuno ha ancora sbloccato un cantiere. Gli operatori, con Federico Oriana di Aspesi, continuano a chiedere che si torni al testo originario, ancora pendente, perché basterebbe quello a far ripartire i progetti fermi; ma nessuno schieramento vuole intestarsi una legge che porta ancora addosso l’etichetta dell’inchiesta, e alla vigilia di una campagna elettorale l’etichetta pesa più del contenuto. Il Comune, nell’attesa, ha dovuto allinearsi alla lettura dei pm reintroducendo il piano attuativo per gli edifici oltre i 25 metri, prudenza imposta che allunga i tempi di ogni progetto. E la norma da interpretare resta la legge urbanistica del 1942, che nessun governo ha avuto la forza di riscrivere.

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Mario Alberto Marchi