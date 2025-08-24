“E’ la terza volta in pochi giorni che il presidente Giani vanta un supporto del Partito Liberaldemocratico nonostante non una, non due ma addirittura tre educate ma ferme smentite da parte degli organi dirigenti locali e nazionali. A scanso di equivoci, ribadiamo la posizione: il nostro partito non prenderà parte direttamente o indirettamente alle elezioni regionali di autunno, su tutto il territorio nazionale. Né appoggerà questo o quel candidato. In Toscana come in ogni altra regione al voto quest’anno”. Così il Partito Liberaldemocratico in una nota.

“Ne deriva – prosegue la nota del Partito Liberaldemocratico – lapalissianamente e in accordo con i principi della Costituzione repubblicana, che ogni dirigente o iscritto potrà votare nel segreto dell’urna ciò che ritiene e appoggiare a titolo personale qualsiasi candidato, di destra, di sinistra, di centro o di qualsiasi orientamento politico. Senza che ciò impegni in alcun modo o forma il partito, i suoi dirigenti, i suoi iscritti”.

“Contiamo che tale – quarta – smentita sia quella sufficiente a far comprendere al presidente Giani lo stato della situazione. Onorati che un piccolo partito come il nostro riscuota così tanto interesse, facciamo al presidente Giani, allo sfidante Alessandro Tommasi e ad ogni altro eventuale candidato presidente i nostri migliori auguri”, si legge, in conclusione, nella nota del Partito Liberaldemocratico.

