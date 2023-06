Il suo ultimo desiderio era quello di vedere, affacciato alla finestra della sua stanza d’ospedale, i supereroi, i suoi idoli di sempre. Mirko non c’è più, il piccolo di sette anni ricoverato da tempo all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino non ce l’ha fatta: il suo cuore ha smesso di battere nella serata di venerdì 23 giugno a causa di una grave forma di tumore ai polmoni, il “Sarcoma di Ewing“.

“Abbiamo provato in ogni modo a curarlo, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Mirko non ha sofferto nelle ultime ore. In tutti noi rimarranno impresse le immagini di quel giorno di festa e della felicità negli occhi di Mirko” spiega Franca Fagioli, direttrice del reparto di Oncologia Pediatrica del Regina Margherita.

Il suo ultimo desiderio, però, era stato esaudito. Il 2 giugno scorso, nel giorno della festa della Repubblica, l’iniziativa “Super M“, dal nome del piccolo, ha radunato nel piazzale dell’ospedale decine di persone provenienti da tutta Italia. Ad organizzarla amici e parenti dei genitori del piccolo che hanno fatto sì che Mirko vivesse qualche ora di spensieratezza.

Ad organizzare lo show la ditta Vertical con i suoi operatori specializzati in edilizia acrobatica, vestiti da Spiderman, Superman, Ironman, Hulk, Batman, Super Mario, Flash, scesi con le funi fino ad arrivare alla finestra del bimbo ricoverato. Tanti altri si sono presentati davanti il Regina Margherita mascherati per realizzare il sogno di Mirko e, allo stesso tempo, regalare un sorriso agli altri bambini ricoverati che si sono affacciati dalle loro stanze.

La famiglia ha comunicato la data dei funerali, si terranno martedì 27 giugno nella chiesa di Madonna di Campagna alle 11; la sera prima, alle 20.30, la veglia funebre.

