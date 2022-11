Alle 9 di domani, a Nola, presso la Sala dei Medaglioni della Curia Vescovile, l’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e la UNAGRACO Nola terranno un convegno sul “Ruolo delle banche in periodi critici, la resilienza delle BCC e il legame con il territorio”.

All’evento prenderanno parte il Vescovo di Nola S.E.R. Mons. Francesco Marino, il Sindaco di Nola dott. Carlo Buonauro, il Presidente ODCEC Nola dott. Felice Rainone, il Presidente UNAGRACO Nazionale dott. Giuseppe Diretto e il presidente BCC Terra di Lavoro S.Vincenzo de Paoli dott. Roberto Ricciardi.

Sarà il dott. Bruno Santaniello, Presidente della UNAGRACO Nola, a introdurre gli attualissimi ed interessanti temi della giornata, visto il momento critico che stiamo attraversando, che moderati dal Consigliere ODCEC Nola dott. Giovanni Prisco, vedranno diversi relatori esporre sulle varie tematiche assegnate.

In particolare, il Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Nola dott.ssa Giovanna Astarita tratterà il tema “ultimi approdi giurisprudenziali in tema di usura e fideiussione con particolare riguardo alla normativa Antitrust”; la Prof.ssa Ordinario di Economia Politica all’Università Parthenope dott.ssa Elisabetta Marzano parlerà del tema “l’attuale incertezza dei mercati finanziari, l’inflazione e l’aumento dei tassi d’interesse con particolare riguardo allo scenario nazionale”; il Direttore Generale BCC Terra di Lavoro S.Vincenzo de Paoli dott. Antonio Francese esporrà la tematica “ BCC Terra di Lavoro e la sua presenza sul territorio”; il Vice Direttore Generale BCC Terra di Lavoro dott. Stefano Martucci che tratterà la tematica “l’offerta di finanziamenti per le imprese e famiglie della BCC”.

Inoltre, il Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne della BCC Terra di Lavoro dott. Alessandro Cannolicchio, presenterà la “Mutua San Vincenzo”. Infine, prima della conclusione dei lavori, ci sarà uno spazio dedicato alle “question-time”. La partecipazione all’evento è gratuita e consentirà ai partecipanti di maturare crediti formativi validi per la formazione professionale continua.

© Riproduzione riservata

Redazione