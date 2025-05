Tifosi alzati in aria come birilli per almeno un trentina di metri. Orrore a Liverpool dove nel corso dei festeggiamenti per la vittoria della Premier League, con i Reds che hanno sfilato per le strade cittadine su un bus scoperto, un van di colore nero ha travolto la folla, travolgendo numerosi supporter inglesi. Al momento sarebbero diversi quelli rimasti feriti, anche se non è ancora chiaro il bilancio delle loro condizioni.

Alla guida un uomo bianco di 53 anni, originario di Liverpool, arrestato dalla polizia dopo essere stato bloccato da steward e tifosi presenti. Un portavoce delle forze dell’ordine ha dichiarato: “Chiediamo alla gente di non fare speculazioni sulle circostanze dell’incidente di questa sera in Water Street, nel centro di Liverpool”. “Possiamo confermare che l’uomo arrestato è un uomo bianco britannico di 53 anni, originario della zona di Liverpool”, ha aggiunto, “Sono in corso indagini approfondite per stabilire le circostanze che hanno portato alla collisione”.

I video dell’incidente stanno circolando in queste ore sui social. Immagini definite “spaventose” dal premier britannico Keir Starmer. “Le scene di Liverpool sono spaventose: i miei pensieri sono rivolti a tutti i feriti o le persone coinvolte”, si legge in una nota di Downing Street. “Voglio ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro risposta rapida e continua a questo incidente scioccante. Sono tenuto aggiornato sugli sviluppi e chiedo che venga dato alla polizia lo spazio necessario per indagare”, ha aggiunto il premier.

Al momento non è chiaro se si tratta di terrorismo. Ad indagare è la polizia del Merseyside, che copre la zona di Liverpool, supportata dall’unità antiterrorismo. Lo rende noto il Guardian, precisando che il coinvolgimento degli agenti dell’antiterrorismo nelle prime fasi dell’indagine è precauzionale, poiché gli investigatori cercano di stabilire se si sia trattato di un fatto deliberato o accidentale e ricostruire il movente del gesto.

seguono aggiornamenti

