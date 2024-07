“Su Ilicic, sarebbe bello che dopo aver vinto la depressione, battesse un rigore, lo sbaglia e si suicida”. A dirlo è stato ieri sera il comico Enrique Balbontin, anche se di comico in questa battuta c’era poco. Balbontin è intervenuto in collegamento nella diretta Twitch della partita Portogallo-Slovenia commentata dalla Gialappa’s Band. Il riferimento è a Josip Ilicic, calciatore sloveno entrato in campo a metà del secondo tempo supplementare del match degli ottavi di finale degli europei. L’ex di Palermo, Fiorentina e soprattutto Atalanta, oggi al Maribor, è riuscito a tornare in campo e a essere convocato dalla propria nazionale dopo essere caduto più volte in depressione. Una storia a lieto fine, quindi.

La battuta di Enrique Balbontin su Ilicic con le risate della Gialappa’s Band

Una battuta scorretta, dicono quelli bravi. Infelice, per quelli con un po’ più di raziocinio. Anche perché la frase era fine a se stessa e non provocava grandi riflessioni. Appena dopo averla pronunciata, Balbontin ha iniziato a ridere. “Ma nooo”, iniziano a dire i membri della Gialappa’s, senza però particolare convinzione tra risatine. Tanto che durante la trasmissione appare anche un pupazzo inventato da la Gialappa’s Band che balla dopo battute di questo tipo. A peggiorare la situazione, il fatto che la partita finisce ai rigori e Ilicic si presenta sul dischetto e sbaglia. E appena il suo tiro viene parato dal portiere del Portogallo, Diogo Costa, giù a ridere con Balbontin protagonista. Anche se in studio un po’ di imbarazzo sembra esserci.

