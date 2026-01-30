Sono quasi le due del mattino quando Novak Djokovic, 39 anni il prossimo maggio, squarcia Melbourne con un urlo. Ha conquistato la finale dell’Australian Open battendo Jannik Sinner (24) al quinto set, in quattro ore e nove minuti di gioco. 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4, e ora anche il più giovane Alcaraz dovrà fare i conti con lui. “Non riesco a trovare le parole. Mi sembra tutto surreale, l’intensità e la qualità del tennis è stata estremamente alta e sapevo che solo giocando così avrei potuto vincere – ha commentato il neo-finalista -. Jannik mi ha spinto al limite, a rete gli ho detto ‘grazie per avermi permesso di vincere almeno una volta’. Ho grande rispetto per lui, è un giocatore incredibile, ti porta fino al limite, si merita un grande applauso”.

La freschezza di Djokovic ha certamente contribuito al risultato: il serbo era arrivato in semifinale grazie al ritiro per infortunio di Musetti. Sinner, mai vittorioso nei match tanto lunghi, era avanti per 6-5 nei precedenti, e reduce da cinque vittorie consecutive, lo scorso anno trionfò in tre set sia nella semifinale al Roland Garros che a Wimbledon. L’azzurro si è arreso da stremato, ma combattivo, brillante in avvio (primo set conquistato in 38 minuti), ha subìto l’intensità di Novak nel secondo. Il terzo parziale è stato il più combattuto, meritato da Sinner per l’estrema lucidità nei momenti chiave, prima del suo calo nel quarto dove ha evidenziato una debacle fisica. Nel quinto l’altoatesina ha sprecato otto palle, subendo i due game della sconfitta: prima Djokovic gli ha strappato il servizio, poi ha rimontato da 40-0, portandosi sul 5-3. Nel gioco finale due errori nei momenti decisivi hanno consegnato la vittoria al serbo.

Ora dall’altra parte della rete ci sarà il numero uno del mondo, che nella finale di domenica andrà a caccia del Career Grand Slam. Nove i precedenti tra il serbo e Alcaraz: Djokovic è avanti 5-4 nei confronti diretti. Sarà la 38ª finale Slam della carriera del campione olimpico, che cerca il sogno del 25° Slam, per superare Margaret Court. Ma è già leggenda.

Redazione

Luca Frasacco