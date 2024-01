L’ex premier del Pakistan, Imran Khan, e sua moglie sono stati condannati a 14 anni di carcere per corruzione: lo riportano i media locali.

Imran Khan, ex stella del cricket molto amato dalla popolazione

L’ex primo ministro pachistano Imran Khan era stato condannato ieri a dieci anni di carcere in un caso in cui era accusato di aver divulgato segreti di Stato. Si tratta dell’ennesimo colpo per la carismatica stella del cricket , escluso dalle elezioni della prossima settimana nel paese asiatico. Khan, 71 anni, è stato estromesso dal potere con un voto di sfiducia parlamentare nel 2022.

Condannato subito prima delle elezioni dell’8 febbraio

Khan, che deve difendersi anche da altre accuse ed è stato dichiarato ineleggibile per cinque anni, è detenuto dall’agosto scorso. La condanna arriva a meno di dieci giorni dalle elezioni dell’8 febbraio. Nel corso della campagna elettorale il partito di Khan, il Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti), ha più volte denunciato gravi irregolarità e intimidazioni.

Le manifestazioni di protesta a sostegno di Imran Khan

Ex stella del cricket, è arrivato al governo nel 2018 ed è stato deposto, per la prima volta nel Paese, da una mozione di sfiducia nell’aprile 2022. È ancora molto popolare in Pakistan. Il suo arresto a maggio ha scatenato manifestazioni di protesta e violenze in molte aree del paese. Le autorità hanno reagito con arresti di massa dei suoi sostenitori.

