Askos Tours, operatore turistico di Pompei specializzato in tour archeologici ed esperienze culturali tra Pompei, Ercolano, Napoli e la Costiera Amalfitana, è stata acquisita da Flagship Group, nuova piattaforma globale dedicata al settore dei tour e delle esperienze turistiche. La piattaforma è sostenuta da Shamrock Capital, fondo di investimento americano che gestisce circa 7,4 miliardi di dollari.A comunicare l’operazione è stata Real Capital Ventures, che ha assistito i soci di Askos Tours nel percorso che ha portato alla definizione e alla chiusura dell’accordo. L’operazione segna l’ingresso di Askos in una realtà internazionale dedicata al turismo esperienziale. La società di Pompei è infatti una delle tre aziende fondatrici di Flagship Group, insieme all’americana WalksDevour e alla messicana Amigo Tours.

Askos Tours entra in Flagship Group

Askos Tours nasce a Pompei con una vocazione precisa: offrire ai visitatori italiani e internazionali esperienze specializzate alla scoperta del patrimonio archeologico e culturale della Campania. La società opera in particolare nell’area di Pompei, Ercolano, Napoli e della Costiera Amalfitana, alcune delle principali destinazioni turistiche del Mezzogiorno. Con l’ingresso in Flagship Group, Askos mantiene il proprio radicamento locale entrando contemporaneamente in una piattaforma internazionale sostenuta da capitali e competenze manageriali. L’operazione rappresenta dunque un passaggio rilevante per una realtà nata sul territorio e cresciuta nel settore dei tour archeologici e delle esperienze culturali.

Real Capital Ventures ha seguito l’acquisizione

A seguire i soci di Askos Tours nel processo di acquisizione è stato Antonio Velardo, fondatore di Real Capital Ventures, gruppo attivo tra Europa e Stati Uniti nei settori del real estate, dell’hospitality e delle operazioni di M&A. Velardo, insieme al team di Moat Investing, iniziativa del gruppo, ha accompagnato Askos nelle diverse fasi del percorso: dalla preparazione della società fino alla conclusione dell’operazione con Flagship Group. La vicenda, secondo la ricostruzione fornita da Real Capital Ventures, nasce anche da una circostanza casuale. Emiliano Tufano, archeologo pompeiano e fondatore di Askos, aveva sviluppato l’azienda con l’obiettivo di offrire ai turisti provenienti da tutto il mondo un servizio specializzato per conoscere Pompei e il territorio circostante. Durante un viaggio in Asia, Tufano ha incontrato per caso Antonio Velardo, un amico d’infanzia che non vedeva da decenni. Nel corso dell’incontro, l’imprenditore pompeiano gli ha raccontato la storia di Askos e la volontà di valutare una nuova fase per la società. Il mondo della finanza d’impresa, fatto di valutazioni, investitori e negoziazioni, era però lontano dalla sua esperienza. Da quell’incontro è iniziato il percorso che ha portato all’ingresso di un importante investitore americano nella società di Pompei.

Investimenti internazionali nel turismo italiano

L’acquisizione di Askos Tours si inserisce, secondo Real Capital Ventures, in una tendenza più ampia che riguarda il turismo europeo e il turismo nel Sud Italia. Il Mezzogiorno ospita infatti numerose aziende familiari attive nel settore turistico, fortemente radicate nei territori di riferimento e caratterizzate da una consolidata reputazione presso i viaggiatori. Per molti anni, queste realtà sono rimaste al di fuori dell’interesse dei grandi investitori internazionali. Secondo Real Capital Ventures, il quadro sta progressivamente cambiando. Il gruppo sta seguendo come advisor anche altre operazioni riguardanti aziende del turismo che sarebbero in fase di acquisizione da parte di investitori internazionali. Le operazioni, secondo quanto comunicato, saranno annunciate prossimamente.

Il modello di Flagship Group per le aziende turistiche locali

L’operazione Askos non viene descritta soltanto come un’acquisizione o un semplice passaggio di proprietà. Il modello di Flagship Group prevede infatti l’apporto di capitali insieme a tecnologia, distribuzione internazionale e competenze manageriali. L’obiettivo è sostenere la crescita degli operatori turistici locali, consentendo loro di accedere a risorse e strumenti utili per ampliare la propria presenza sui mercati internazionali. Un elemento centrale del modello riguarda il mantenimento dell’identità delle società acquisite. Le aziende continuano infatti a operare conservando il proprio marchio, le proprie guide e il legame con il territorio. È questo il modello applicato anche ad Askos Tours, che entra nella piattaforma internazionale Flagship Group senza perdere il rapporto con Pompei e con il territorio campano nel quale è nata e si è sviluppata.

Pompei e Costiera Amalfitana sempre più visibili sui mercati internazionali

Secondo Real Capital Ventures, la crescita degli operatori turistici locali può favorire nuovi investimenti e creare ulteriori opportunità di sviluppo per le destinazioni nelle quali queste aziende operano. L’ingresso di Askos Tours in Flagship Group può quindi contribuire ad aumentare la visibilità internazionale di Pompei, della Costiera Amalfitana, di Ercolano e di Napoli, inserendo queste destinazioni all’interno di una piattaforma globale dedicata a tour ed esperienze. L’operazione si colloca così all’incrocio tra turismo culturale, patrimonio archeologico, innovazione e investimenti internazionali, con una società nata a Pompei che entra in una piattaforma globale mantenendo il proprio marchio e la propria identità territoriale.

© Riproduzione riservata

Eleonora Tiribocchi