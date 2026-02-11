L’Italia non è un Paese povero di talento. È un Paese che fatica a trasformare il talento in strutture capaci di durare, crescere e assumersi responsabilità. È una distinzione sottile, ma decisiva per comprendere le difficoltà che attraversano oggi l’economia, il digitale e la nuova imprenditoria italiana.

La nostra storia ha prodotto individui straordinariamente adattabili. In un contesto di frammentazione politica, istituzionale e territoriale, l’intelligenza individuale è stata spesso più affidabile dei sistemi. Ne è nata una cultura che valorizza il genio, l’intuizione e la flessibilità, ma che guarda con sospetto ai processi e alla governance. Una cultura in cui l’eccezione è preferita al metodo e la relazione al sistema.

Questa impostazione ha funzionato a lungo. Oggi, però, mostra i suoi limiti. Il digitale non è la causa della fatica competitiva italiana: ne è il rivelatore. La tecnologia non semplifica i sistemi fragili, li espone. Agisce come un vero e proprio “rivelatore antropologico”: chiede processi chiari, responsabilità definite, decisioni tracciabili. Tutto ciò che per decenni è stato compensato dall’informalità, dalle relazioni personali e dall’abilità individuale oggi diventa non negoziabile. La tecnologia non perdona ciò che la cultura ha sempre tollerato.



Alcuni dati ci aiutano a mettere a fuoco il problema.

La produttività del lavoro in Italia è sostanzialmente ferma da oltre vent’anni, così come i salari reali. È una stagnazione “silenziosa”, che non produce vincitori: non le imprese, che faticano a investire e crescere, né i lavoratori, che vedono ridursi prospettive e potere d’acquisto; Allo stesso tempo, oltre il 90% delle imprese italiane ha meno di dieci addetti. Un segnale di una difficoltà strutturale a fare il salto dimensionale: sappiamo partire, fatichiamo ad arrivare; Infine, il digitale. Il 98% della popolazione utilizza il web quotidianamente, ma solo circa la metà possiede competenze digitali di base. La tecnologia è ovunque, la capacità di trasformarla in lavoro qualificato e produttività no.

Davanti a noi ci sarebbe un nuovo rinascimento possibile, ma mancano l’accesso reale al lavoro, incentivi orientati alla crescita e un’educazione competitiva rispetto al mondo che cambia. Il risultato è una palude di individualismi connessi, ma non organizzati.

Il punto, ormai, non è più l’innovazione in sé. È la crescita. Crescere significa governare la complessità, prendere decisioni che espongono, costruire organizzazioni che funzionino anche senza l’eroe di turno. Significa accettare che il successo diventi impersonale, misurabile e replicabile. È questo, più di ogni vincolo burocratico, che spesso spaventa.

La governance, parola percepita come tecnica o conservatrice, è in realtà una categoria profondamente moderna. Senza governance non c’è delega, senza delega non c’è scala, senza scala non c’è impatto. L’idea che la struttura freni l’innovazione è una delle illusioni più dannose del dibattito contemporaneo. Solo le strutture solide possono innovare nel tempo.

Ogni società, prima o poi, deve compiere una scelta: restare una comunità di individui brillanti o diventare una comunità di sistemi affidabili. La competizione globale, che ci spinge progressivamente verso una posizione marginale, suggerisce con chiarezza la seconda opzione. L’unica che consente continuità, redistribuzione e futuro in un Paese sempre più piccolo e con meno eroi.

Anche la forma della crescita conta. Le nuove generazioni lo dicono con chiarezza, perché lo vivono sulla propria pelle: la crescita non è solo un fatto economico, ma una forma di responsabilità morale. Crescere significa accettare di essere messi alla prova, di rinunciare a una parte di autonomia individuale in cambio di valore collettivo. Non è la burocrazia a bloccare l’Italia, ma la difficoltà ad accettare che il successo diventi impersonale, misurabile, non per forza ereditario. In questo senso, il digitale non è solo una tecnologia, ma una responsabilità: costringe a riscrivere le regole, a renderle esplicite, a rispondere delle proprie scelte.

Da questa prospettiva emergono tre mega-trend che, anche attraverso il lavoro di Marte Group,, stiamo osservando con maggiore attenzione e che nel 2026 stiamo rendendo centrali nel nostro operato:

Il primo è la fine dell'alibi tecnologico. Il digitale smetterà definitivamente di essere una promessa e diventerà una verifica. Non vincerà chi adotta più tecnologia, ma chi accetta di ridisegnare ruoli, processi e poteri. L'innovazione chiederà sempre di più responsabilità, integrazione reale e decisioni che espongono. La tecnologia selezionerà le organizzazioni mature, non le più entusiaste;

Il secondo è la scala come questione pubblica. La crescita deve smettere di essere un tema "da imprenditori" e diventare un nodo politico centrale. La stagnazione dovrà essere letta come una responsabilità sistemica. La capacità di far crescere imprese, organizzazioni e filiere diventerà una questione collettiva, non una fortuna privata. Le nuove generazioni, più sensibili a impatto, continuità e opportunità reali, stanno già spingendo in questa direzione;

Il terzo è un cambio antropologico silenzioso. Le tecnologie stanno mettendo in crisi i modelli piramidali tradizionali, mentre le competenze diventano più rilevanti delle anzianità e delle esperienze formali. Parallelamente cresce la spinta verso forme di autonomia salariale, professionale e organizzativa. Il valore non risiede più nella posizione, ma nella capacità di contribuire a sistemi flessibili, distribuiti e responsabili.

La sfida, dunque, non sarà inseguire il cambiamento (non solo digitale) ma governarlo. Con responsabilità, struttura e visione. Perché il futuro, in Italia, non manca di talento. Manca però ancora di sistemi capaci di tradurlo e integrarlo.

Federico Mattia Dolci

