Questa mattina l’ennesimo incidente stradale ha causato la morte di una persona. Una Smart Fortwo con a bordo quattro persone si è ribaltata a Giugliano in Campania, nel Napoletano, e a morire è stata una bimba di otto anni. Sul veicolo, abilitato per due persone, viaggiava una coppia con due figlie. In via Domitiana, la macchina per cause ancora da accertare ha sbandato e si è ribaltata.

In quattro in una Smart, incidente nel Napoletano: morta bambina di otto anni, ferita una 16enne

Nello schianto la bambina è morta e anche l’altra figlia, una 16enne, si è ferita. Ora è in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture. La madre è invece in osservazione nello stesso ospedale, mentre l’uomo che guidava ne è uscito con qualche escoriazione. Al momento il tratto di strada è interdetto al transito e sul posto sono presenti i carabinieri per le attività di rito.

La figlia seduta nel bagagliaio, l’uomo senza patente

Secondo le prime informazioni, pare che la 16enne fosse seduta nel cofano mentre la bimba poi morta era in braccio alla madre sul sedile lato passeggero. La famiglia coinvolta è originaria di Secondigliano e l’auto è risultata essere senza assicurazione, mentre l’uomo guidava senza patente. I primi soccorsi sono arrivati da alcuni passanti, prima dell’arrivo del 118.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani