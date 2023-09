Un miracolo. L’ennesimo verrebbe da dire. Una nuova tragedia sfiorata, alimentata dalla follia umana e nel caso specifico dal conducente di un suv che nella mattinata di domenica 10 settembre ha deciso di percorrere contromano la tangenziale di Napoli, adeguandosi però al senso di marcia delle altre vetture e quindi procedendo in retromarcia. Il video, girato da più di un’automobilista, è ha iniziato a circolare poco dopo le 13.30 e nel giro di poche ore è diventato virale sui social, a partire da TikTok.

Dagli accertamenti successivi della polizia stradale, sottosezione Fuorigrotta, è emerso che l’uomo aveva deciso di percorrere contromano e in retromarcia la tangenziale di Napoli, nel tratto compreso tra corso Malta e Capodimonte (in direzione Pozzuoli), perché voleva fare rifornimento e temeva di non trovare altri distributori lungo la strada, manco fosse nel deserto. Da qui la decisione di tornare indietro e percorrere circa 4 km per arrivare alla stazione di servizio di Capodimonte.

Fondamentale l’intervento delle vetture d’emergenza della società autostradale, che hanno bloccato dopo poche centinaia di metri l’auto che procedeva, per fortuna, non nella corsia di sorpasso né in quella centrale. Allertati dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo l’asse viario a pagamento, i tecnici della società autostrada sono prontamente intervenuti. Non si segnalano per fortuna incidenti durante la folle manovra del conducente del suv la cui posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria, che coordina le indagini condotte dalla polizia stradale.

