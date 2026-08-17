Ha un numero, il 3, e una data, 10 aprile 2026. Da lunedì scorso la delibera ha anche un luogo: l’Ulss 1 Dolomiti. La Regione ha presentato in Prefettura a Belluno la prima sperimentazione veneta per il reclutamento, l’inserimento e la formazione di infermieri provenienti dall’estero. Due i canali. Il primo si rivolge a professionisti già formati, da inserire nel servizio sanitario regionale secondo le regole nazionali sull’esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e le successive procedure di riconoscimento dei titoli. Il secondo, universitario, prevede con l’ateneo di Padova ed eventuali atenei stranieri percorsi integrati per studenti di infermieristica.

Il dettaglio politicamente rilevante sta nella geografia. In questa prima fase, gli approfondimenti riguardano il Brasile meridionale e l’Argentina, e la ragione è esplicita: la presenza di comunità venete e bellunesi, di reti associative e istituzionali già attive. L’assessore Gino Gerosa ha motivato anche la scelta del territorio, indicando il legame storico con l’emigrazione veneta, la sede di Feltre del corso di laurea in infermieristica e le progettualità sulla residenzialità. L’inserimento andrà accompagnato da formazione linguistica, affiancamento clinico-organizzativo e tutoraggio, con attenzione agli effetti sul personale già in servizio.

Il Veneto sceglie la via della discendenza: cerca gli infermieri dove vivono i pronipoti di chi partì da qui. Una strategia leggibile sul piano dell’integrazione e su quello del consenso, che però si muove in direzione idealmente diversa rispetto a Roma; la cittadinanza per discendenza vede ristretto il perimetro degli oriundi riconosciuti come italiani. Ma il progetto bellunese non passa dalla cittadinanza, passa dai titoli professionali e dalla parentela del passato. La voragine degli organici infermieristici è un problema nazionale, e ogni Regione la tampona con quello che le appare praticabile e utile: qui l’anagrafe dell’emigrazione.

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Mario Alberto Marchi