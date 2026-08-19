Ecco una storiella agostana che in passato sarebbe potuta accadere al bar e che oggi coinvolge due quadri di partito. Siamo a Pisa. Mario entra al bar sport e spiega che sul muro della scuola Collodi ha visto una scritta: “Si fasci”.

Con la “i” seguita da un’altra lettera che potrebbe essere una esse. Secondo lui, mentre scrivevano FASCISMO è passato qualcuno, si sono presi paura e sono scappati. Arriva al bar sport Paola e dice che anche lei è passata di là. E ha notato che accanto alla scritta c’è una svastica. Cioè, non è proprio una svastica, è piuttosto un principio di svastica. Sembra una freccia, ma il gambo più lungo è senz’altro dovuto alla sorpresa del fascista che stava scrivendo con la bomboletta, quando ha sentito dei passi notturni avanzare. Mario e Paola sono disgustati da queste azioni squadriste, che dimostrano una sola cosa: in Italia siamo governati dai fascisti, e viviamo in un clima fascista. E ciò è inaccettabile. Poi al bar sport entra un muratore e racconta che ieri ha lasciato, scritte sul muro della scuola Collodi, le indicazioni per il suo collega che rientra dalle ferie.

Ecco fatto. Questa storia è partita da Pisa ed è arrivata ai social, dai social alle agenzie di stampa, dalle agenzie di stampa ai giornali, dai giornali ai social e avanti così. Peccato che Mario e Paola non siano due avventori al bar, ma due figure istituzionali di rilievo. Uno è Antonio Mazzeo, vicepresidente della Regione Toscana, influentissimo capo del PD pisano; l’altra è la senatrice PD Ylenia Zambito. Entrambi, con compiti importanti nell’amministrazione pubblica, hanno trovato il tempo per lamentarsi, indignarsi, attaccare chi ha voluto fare apologia del fascismo sui muri di una scuola, della Scuola Collodi di Pisa. Poi, dopo queste intemerate contro il fascismo imperante, è intervenuto qualcuno per segnalare che FASCIA significa che in quel punto del muro si dovrà fare un “cappotto” termico alla parete della scuola e che la supposta svastica sono in realtà due frecce, una verticale e una orizzontale, a indicare le direzioni della copertura.

Nel PD si vola sempre alto. Tanto alto da ragionare quasi solo di -ismi, ma troppo alto per capire come funziona un lavoro edile. Questo è lo spirito dei nostri tempi, in cui il partito non ha più agganci con muratori e lavoratori, ma veleggia nei quartieri bene. Costruire il campo largo non è impresa facile. E sarà pure arduo farci il cappotto sopra, per resistere alle intemperie.

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Alessandro Agostinelli