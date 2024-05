Un uomo è morto dopo essere rimasto incastrato in un cassonetto per la raccolta dei vestiti usati. La tragedia è avvenuta nel comune di Canonica d’Adda, in provincia di Bergamo, in una piazzola ecologica. L’uomo, circa sui 30 anni ma la cui identità è sconosciuta, visto che non aveva documenti con sé, è stato visto in mattinata da un addetto della piazzola, ma i soccorsi sono risultati vani. I vigili del fuoco di Dalmine hanno liberato il corpo senza vita dal cassonetto giallo.

I carabinieri di Treviglio e Fara d’Adda hanno dovuto rilevargli le impronte digitali, per cercare di risalire all’identità dell’uomo. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe introdotto nella notte nell’area della piazzola ecologica ma sarebbe rimasto incastrato. Il cassonetto è ora stato posto sotto sequestro per altri accertamenti da parte dei carabinieri.

