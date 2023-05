Attimi di paura a Napoli dove poco dopo le 13 si è sviluppato un incendio all’interno di un appartamento di un condominio di cinque piani in viale Maria Cristina di Savoia, nel quartiere Chiaia. La zona è stata evacuata e sul posto, al civico 51, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, visibili anche chilometri di distanza, nel giro di pochi minuti. Al momento non risultano persone ferite, c’è invece qualche intossicato. Sul posto sono arrivate anche ambulanze per assistere i condomini del palazzo.

Presenti anche i carabinieri che hanno chiuso viale Maria Cristina di Savoia all’altezza di via Tasso, in attesa che la situazione d’emergenza rientri. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo avvenuto, attribuibile secondo una prima ricostruzione a un corto circuito.

Panico tra i residenti e le persone presenti in strada al momento dell’incendio. Nella zona sono presenti infatti diverse scuole altre alla clinica privata Ruesch. Genitori in forte apprensione che si sono riversati all’esterno degli istituti scolastici, in concomitanza anche con la fine delle lezioni, per portare via i propri figli. La situazione è rientrata, per fortuna, nel giro di pochi minuti grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo