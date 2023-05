Un incendio ha interessato un appartamento al terzo piano di un edificio presente in via Firenze a Napoli, nei pressi della stazione Centrale. Il rogo è avvenuto poco dopo le 9 del mattino con la nube di fumo visibile anche a centinaia di metri di distanza.

Sul posto sono arrivati poco dopo i vigili del fuoco a lavoro per domare le fiamme e accertare le cause che hanno provocato l’incendio, secondo una prima ricostruzione attribuibile a un corto circuito avvenuto all’interno dell’abitazione che si trova all’interno di un palazzo di cinque piani.

Una folla di persone si è radunata in strada in attesa dei soccorsi. Al momento non risulterebbero feriti anche se dal video girato dal Riformista si vedono delle persone, di nazionalità straniera, presenti fuori al balcone dell’abitazione al terzo piano mentre dall’interno continua ad arrivare del fumo.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 per soccorrere eventuali intossicati.

seguono aggiornamenti

Le immagini dell’intervento dei vigili del fuoco, la situazione è al momento sotto controllo.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

