Fiamme a Pozzuoli, alle porte di Napoli, dove è andato a fuoco uno degli edifici che si trova nell’area dell’ex-Sofer. Si tratat dell’area nei pressi della nuova galleria tangenziale-porto, verso la rotonda. Sul posto si sono recati prontamente gli agenti della Polizia Municipale locale per bloccare il traffico nonché i Vigili del Fuoco della locale caserma.

Bloccata la circolazione in entrambi i sensi di marcia, sia per chi viene dal centro della città sia per chi viene da Arco Felice.

Redazione