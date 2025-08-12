Notte di paura al Centro Direzionale di Napoli dove, poco prima delle 2, si è sviluppato un incendio partito dal 20esimo piano del grattacielo dell’isola G1 che ha interessato anche i due piani successivi, il 21esimo e il 22esimo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, con più squadre, e gli agenti di polizia del vicino commissariato. Per fortuna i locali interessati dalla fiamme erano vuoti perché principalmente sono uffici frequentati durante il giorno.

Il rogo ha provocato la spaccatura dei pannelli di vetro dei piani interessati, caduti per diverse decine di metri senza ferire nessuno. Danni ingenti invece agli uffici dei tre piani coinvolti. I vigili del fuoco sono a lavoro per accertare le cause del rogo, domato nel giro di qualche ora. Sono attualmente in corso le verifiche di stabilità dell’edificio e di agibilità dei piani sottostanti.

I vigili del fuoco, alle 9.15 di martedì 12 agosto, fanno sapere che “al momento sono in corso le opere di bonifica delle aree percorse dal fuoco”

