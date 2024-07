“L’incendio a Monte Mario sarebbe stato originato da un pasto cucinato in un accampamento abusivo sulle pendici della collina di Monte Mario“. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato del rogo che ha devastato Monte Mario e la zona nord di Roma. Il primo cittadino ha reso nota la situazione nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.

Incendio Monte Mario, ecco come è partito

“La situazione è circoscritta e il peggio è passato. Rispetto alle cause, poi ci saranno le inchieste, da una valutazione preliminare, è possibile che l’incendio sia partito colposamente da un accampamento all’interno del parco” nella zona di via Romeo Romei “in cui è probabile che durante la preparazione di un pasto, quindi con il fuoco, l’incendio sia scoppiato e poi il vento lo abbia fatto rapidamente diffondere”, ha detto Gualtieri in via Teulada, la via degli studi Rai evacuati per precauzione. Ha poi specificato che i lavori di spegnimento andranno avanti fino a domani.

Incendio Monte Mario, il rogo partito da un accampamento di senza tetto

Le fiamme sono state quindi alimentate dal vento. Nel parco vivono alcuni senza tetto, che nonostante gli sgomberi, continuano a rimanere nella zona, in un piccolo insediamento, con tende e rifugi di fortuna.

Incendio Monte Mario, nessun rischio per i cittadini dal fumo

Gualtieri, oltre a ragguagliare sulla situazione delle evacuazioni degli edifici vicino alla zona dell’incendio, ha poi rassicurato i cittadini sulle conseguenze del rogo: si tratta di “fumo boschivo, non dovrebbero esserci rischi per la salute” dei cittadini.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani