Il maxi incendio divampato nel pomeriggio a Roma in zona Monte Mario ha costretto all’evacuazione diversi residenti e lavoratori nei palazzi circostanti, tra questi anche la sede Rai di via Teulada, con tanto di sospensione della puntata di Estate in Diretta. Il fuoco infatti sarebbe partito da un’ampia area di scambio e parcheggio alla fine di via Teulada, a soli 300 metri dagli studi televisivi. Tanti i documenti e le testimonianze live dei dipendenti Rai, anche dei conduttori, a partire da Sigfrido Ranucci che su postando un video delle fiamme con un elicottero dei vigili del fuoco impegnato sul posto. Evacuati anche gli uffici Rai di Goiran, Gomenizza, via Novaro e insediamenti limitrofi. Ad essere sospesa per ragioni di sicurezza anche la puntata di Estate in Diretta, e al suo posto è stata trasmessa una replica di TecheTecheTe.

Nunzia De Girolamo in diretta su Instagram: “Pensavamo fosse uno scherzo, non era capitato neanche a scuola”

Nunzia De Girolamo, conduttrice di Estate in diretta assieme a Gianluca Semprini, ha pubblicato una serie di storie su Instagram girate nel momento in cui ha abbandonato l’edificio: “Noi stiamo evacuando. Sono andati via tutti, come potete vedere. Adesso ci rimproverano se non scappiamo. Ci vediamo domani, l’incendio è serio”. E ancora: “Scappano tutti. Non mi era mai capitato, nemmeno a scuola, di dover scappare così. Corrono tutti. Io sono per le scale. Questa ci mancava. Sto facendo La vita in diretta su Instagram. Io all’inizio credevo non fosse vero, pensavamo fosse uno schermo dei miei autori”. Nel video si vedono i due conduttori prepararsi e cambiarsi per lasciare l’edificio: “Siamo gli ultimi, muoviti!”, dice De Girolamo a Semprini.

Da #EstateInDiretta a Evacuazione in Diretta. Tutto il Centro di Produzione Tv Rai “Raffaella Carrà”, ubicato in via Teulada, è stato evacuato per l’incendio divampato a Monte Mario. (Da Ig di @N_DeGirolamo) pic.twitter.com/Insg5X1vSs — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 31, 2024

