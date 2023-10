Dal grande polverone che avrebbe dovuto alzare al nulla cosmico. C’era attesa per l’intervento televisivo di Fabrizio Corona ospite di Avanti Popolo, la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo su Rai 3. L’ex re dei paparazzi, oggi gestore di Dillingernews, aveva promesso di rivelare nuovi nomi sul presunto scandalo scommesse che ha già coinvolto tre giocatori (Fagioli, Tonali, Zaniolo) indagati dalla procura di Torino. E invece nel corso della trasmissioni nessuna nuova rivelazione ma solo tanto rumore e attacchi gratuiti nei confronti del ct della Nazionale Luciano Spalletti e di due campioni come Gigi Buffon e Francesco Totti.

Il diretto interessato dopo il silenzio in tv, si sfoga, o almeno prova a farlo, sui social, accusando la Rai con diverse storie Instagram pubblicate dopo l’una di notte (due ore dopo la sua ‘passerella’ in tv). Accuse pesanti quelle di Corona: “Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutto vi. Purtroppo non ho potuto, come vi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da sei giorni senza dormire con il mio amico Moreno. A un certo punto – spiega Corona – la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? C’era la voce di Zaniolo e di tre giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per il culo voi e hanno preso per il culo me”.

In un’altra storia Corona aggiunge: “La Tv oggi bisogna farsela da soli. Adesso penso cosa fare e dove mostrare tutte le notizie che ho trovato con immenso sacrificio e rischiando senza nessuna paura perché sono un uomo libero e non mi spavento di niente. Ho sbagliato a venire in questo programma e a promuovere “qui” un’inchiesta così importante e complessa che è stata censurata. Io me ne faccio una ragione e domani mi passerà ma per voi è una vergogna. Mi dispiace tante. Ancora dopo tanti anni non imparo la lezione”.

Un misto di vittimismo e retorica buonista da parte di chi ha annunciato rivelazioni clamorose salvo poi non rivelare nulla di nuovo, a prescindere dall’audio di Zaniolo e tre calciatori della serie A che sarebbe stato denunciato dalla Rai. Tra l’altro Corona accusa la trasmissione della De Girolamo dopo aver incassato il compenso per l’ospitata. Insomma nulla di nuovo, solito show da parte di chi vive di questo. La verità probabilmente è che, consultatosi con il suo legale, Corona ha preferito non rivelare nulla di nuovo (se davvero ne è a conoscenza) perché c’è una indagine in corso dal parte della Procura di Torino. Anche perché l’ultima rivelazione, relativa al calciatore iraniano della Roma che scommetterebbe sui cavali, si è rivelata un vero e proprio buco nell’acqua.

Nel corso della trasmissione Corona aveva sottolineato che per lui il business delle scommesse coinvolgerebbe “il 30% dei giocatori“. Poi ha parlato di una presunta chiavetta, “questa persona aveva le prove oggettive di quello che diceva. Esiste una chiavetta, chiamiamola ‘Prova A’, prova Madre’ che non hanno gli inquirenti”, attaccando anche società e procuratori: “Tutti sapevano nssuno diceva niente. La verità è che il calcio ormai e’ solo business. Il calcio, il vero calcio, non esiste più. Fagioli è malato ed è una vittima. Ci sono tanti, tantissimi calciatori che hanno buttato una carriera promettente perché si sono dati al vizio”.

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juve, che ieri ha patteggiato con la procura della Figc: sette mesi di stop dal calcio giocato e pena complessiva è di 12 mesi, cinque dei quali commutati in “prescrizioni alternative” che gli serviranno per uscire dal tunnel della ludopatia: in particolare dovrà partecipare a un piano terapeutico della durata di 6 mesi e ad un ciclo di incontri pubblici tenuti da associazioni sportive dilettantistiche, centri federali territoriali, centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo.

Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio). Sono i nomi dei tre calciatori presunti colpevoli di calcio scommesse rivelati in esclusiva a ‘Strsicia la notizia‘ da Fabrizio Corona, che questa notte ha ricevuto il Tapiro d’oro per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione ‘Avanti popolo’ (Rai3). A Valerio Staffelli, Corona ha anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano. Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).

