Tre vittime, avvolte nelle fiamme durante la notte a Chioggia, dove un tragico incendio ha spezzato una famiglia all’interno della sua abitazione. Gianni Boscolo Scarmanati, 64 anni, sua moglie Luisella Veronese, 59 anni, e il figlio Davide, di 27 anni: ancora ignote le cause del rogo, partito probabilmente dal piano terra, mentre le vittime dormivano in quello superiore. L’abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire un’accurata indagine sulle circostanze dell’incendio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere, supportate dall’autoscala di Mestre, che hanno lavorato incessantemente fino alle prime ore del mattino.

Il pericolo è stato segnalato da alcuni giovani che hanno notato le fiamme e hanno tentato di soccorrere le persone coinvolte, anche utilizzando una scala per raggiungere le finestre più alte. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme, mentre il fumo si è diffuso nel resto della casa attraverso le scale. Il vano intervento è stato completato poco prima dell’alba.

