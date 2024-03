Si moltiplicano sui social i video attribuiti all’attacco armato avvenuto stasera alla Crocus City Hall di Mosca. In un filmato diffuso dal portale Nexta, si vedono due uomini armati ripresi dall’alto mentre camminano all’ingresso della sala da concerto armati di fucile e si possono udire gli spari di un’arma automatica. In un altro video, rilanciato da Novaya Gazeta, si vedono decine di persone accalcarsi verso l’uscita dell’edificio per fuggire dall’attacco, mentre intorno si riconoscono ben visibili i cadaveri di alcune persone raggiunte dai colpi degli uomini armati che hanno attaccato la sala da concerto.

Il bilancio provvisorio dell’attacco terroristico a Mosca

Il bilancio potrebbe essere molto più pesante ma secondo i media, almeno 12 persone sono state uccise e 35 ferite nella sparatoria alla sala da concerto a Mosca. Lo riferisce Baza rilanciato da diversi media russi tra cui Novaya Gazeta e Moscow Times. E’ in corso un’evacuazione dell’edificio, riporta la Tass. Secondo quanto riferito dai media russi, era in programma il concerto della band rock Picnic. Il tetto dell’edificio è in fiamme e rischia di crollare mentre ci sarebbero ancora persone all’interno.

Mosca invia le Unità speciali al Crocus City Hall

Le Squadre speciali di reazione rapida russa (Sobr) e le Unità speciali mobili della polizia (Omon) di Mosca sono state allertate e inviate al Crocus City Hall dove è avvenuto l’attacco armato. Lo hanno riferito i servizi operativi alla Tass. “Le unità Sobr e Omon di Mosca sono si stanno dirigendo sul posto”, hanno riferito i servizi all’agenzia russa.

Usa, “nessun coinvolgimento di Kiev nell’attacco a Mosca”

“Non c’è alcun segno al momento del coinvolgimento dell’Ucraina o di ucraini nella sparatoria a Mosca”: lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.

Oltre 100 persone evacuate dal Crocus City Hall

Circa 100 persone sono state evacuate dal Crocus City Hall, la sala concerti di Krasnogorsk, nel nordovest di Mosca, teatro di una sparatoria in cui sono morte almeno 12 persone e 35 sono rimaste ferite. Lo ha dichiarato il Ministero per le situazioni di emergenza di Mosca. Come riporta Ria Novosti, i soccorritori hanno salvato le persone prelevandole dal tetto dell’edificio della sala concerti. Al momento più di 70 ambulanze sono arrivate sul posto.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo