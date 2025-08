Inferno in autostrada dove in seguito ad un incidente stradale provocato da un camion, tre persone sono morte e almeno 15 sono rimaste ferite. Le vittime erano tutte a bordo di un’ambulanza. La tragedia è avvenuta intorno alle 11,30 di lunedì 4 agosto lungo l’A1 nel tratto valdarnese compreso tra Arezzo e Firenze (chilometro 339, direzione nord). L’autostrada al momento è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il tir avrebbe improvvisamente cambiato corsia scontrandosi frontalmente con un camper. Nella carambola sono rimasti coinvolti anche un autobus privato, tre auto e un’ambulanza. Quest’ultimo mezzo è stato distrutto dall’impatto. Sarebbe sopravvissuto l’autista, trasportato in codice rosso in ospedale, mentre i due volontari (un uomo e una donna) della Misericordia Valadrno e il paziente a bordo sarebbero deceduti.

Incidente autostrada: il bilancio dei feriti

Tra i feriti c’è un codice rosso, 4 codici gialli, 10 codici verdi. Sul posto, oltre a forze dell’ordine e personale di Autostrade, sono intervenuti due elicotteri dell’elisoccorso, ambulanze e mezzi del 118. In azione anche i vigli del fuoco per liberare, non senza difficoltà, i feriti bloccati tra le lamiere e spostare i mezzi, anche con una autogru. Attivato il piano della maxiemergenza.

I due volontari morti dell’ambulanza

Cordoglio del Coordinamento delle Misericordie fiorentine “per le vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina sull’autostrada A1, tra Arezzo e Valdarno, in cui hanno perso la vita due volontari della Misericordia di Terranuova Bracciolini e il paziente trasportato”. “È un dolore che ci attraversa tutti – così una nota del Coordinamento -. La Misericordia è una famiglia, e oggi piangiamo fratelli e sorelle che hanno incarnato fino all’ultimo istante lo spirito più autentico del volontariato. Alla comunità di Terranuova, ai familiari delle vittime, ai confratelli e alle consorelle, va il nostro abbraccio e la nostra preghiera. Non li dimenticheremo”. I due volontari si chiamavano Gianni Trappolini, 58 anni, e Giulia Santoni, 23 anni.

6 km di coda

Per il traffico proveniente da Firenze l’uscita è obbligatoria è quella del Valdarno, per quello da Roma il casello in cui bisogna abbandonare l’Autosole è Arezzo. Non si sa ancora quando la circolazione potrà essere ripristinata, ma di certo ci vorranno molte ore. Secondo quanto riporta Autostrada per l’Italia sul proprio sito alle 12:44, “all’interno del tratto chiuso si registrano 5 km di coda verso Firenze. Sono state istituite le uscite obbligatorie ad Arezzo in direzione di Firenze, con 2 km di coda da Monte San Savino, e a Valdarno verso Roma dove si sono formati 6 km di coda a partire da Incisa”. A chi è diretto a Bologna consigliato di uscire a Valdichiana. percorrere la Siena-Bettolle SS326 e rientrare a Valdarno. Per lunghe percorrenze verso Roma uscire a Firenze Impruneta, seguire per Siena, prendere il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare a Valdichiana.

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, via Telegram, spiega che è stato “attivato il sistema regionale di maxi-emergenza sanitaria con mezzi, personale e i nostri elisoccorso della Regione Toscana Pegaso 1 e Pegaso 3, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine”. Il presidente conferma che i mezzi coinvolti sono “un caravan, un mezzo pesante, 3 auto e un’ambulanza della Misericordia. 18 i feriti in cura nei nostri ospedali, purtroppo le tre persone dell’ambulanza, i due volontari e il paziente, sono decedute. Ringrazio tutte le persone impegnate nei soccorsi e rivolgo un pensiero commosso e un abbraccio alla Misericordia. Esprimo il più profondo cordoglio della Regione Toscana ai familiari delle vittime”.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo