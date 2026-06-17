Doveva essere il viaggio della felicità, l’ultimo momento di spensieratezza prima del giorno più importante della sua vita. Invece si è trasformato in una tragedia che ha commosso l’Italia e la Grecia, lasciando una famiglia distrutta dal dolore e una bambina di appena tre anni senza la sua mamma. Sara Ceccatini, 38 anni, è morta in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Mykonos, l’isola greca dove si trovava insieme alle amiche per festeggiare il proprio addio al nubilato. Tra pochi giorni avrebbe dovuto sposare Luca, il compagno con cui aveva costruito un profondo progetto di vita e una splendida famiglia. Oggi, invece, il suo nome è al centro di una straordinaria mobilitazione solidale nata per sostenere il futuro della piccola Viola, la figlia che Sara amava sopra ogni cosa. La donna era arrivata sull’isola delle Cicladi per vivere un momento di gioia condivisa con le amiche più care. Il matrimonio era ormai imminente e tutto sembrava pronto per coronare un sogno coltivato per anni. Sara e Luca avevano costruito insieme una famiglia fondata sull’amore, sulla complicità e sulla presenza costante della loro bambina. Nessuno avrebbe mai immaginato che proprio durante quei giorni di festa il destino avrebbe deciso di interrompere bruscamente il cammino di una giovane madre che guardava al futuro con entusiasmo e speranza.

Secondo quanto riportato dai media greci, il tragico incidente si è verificato lungo la strada provinciale che collega Chora ad Ano Mera, nella zona di Argyrena. Le prime ricostruzioni riferiscono che l’automobile sulla quale viaggiavano Sara e alcune amiche avrebbe tentato una svolta a sinistra attraversando la carreggiata opposta, entrando in collisione con un veicolo che sopraggiungeva in quel momento. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento e avrebbe interessato proprio il lato destro dell’auto, quello sul quale era seduta la trentottenne italiana. La collisione è stata devastante. Sara ha riportato ferite gravissime ed è stata immediatamente soccorsa. Trasportata inizialmente al Centro Sanitario di Mykonos, è stata successivamente sottoposta a un trasferimento urgente in elicottero verso l’ospedale dell’isola di Syros, dove i medici hanno tentato in ogni modo di salvarle la vita. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, però, le condizioni della donna si sono rivelate troppo gravi e Sara è deceduta a causa delle lesioni riportate nell’incidente. Le stesse fonti greche riferiscono inoltre che dopo il primo impatto si sarebbe verificato un tamponamento a catena che avrebbe coinvolto complessivamente cinque veicoli. Sul posto sono intervenuti soccorritori, forze dell’ordine e operatori incaricati della rimozione dei mezzi incidentati. La notizia della morte della turista italiana ha rapidamente fatto il giro dell’isola, suscitando profonda commozione anche tra la popolazione locale. Numerosi organi di informazione ellenici hanno dedicato spazio alla tragedia, raccontando la storia di una donna che si trovava a Mykonos per celebrare uno dei momenti più felici della propria vita.

Ma dietro la cronaca c’è una storia umana che ha colpito il cuore di migliaia di persone. Sara non era soltanto una futura sposa. Era una madre presente, una compagna amorevole, una donna descritta da amici e conoscenti come solare, generosa e sempre pronta a dedicarsi agli altri. Chi l’ha conosciuta parla di una persona capace di illuminare le giornate con il suo sorriso e di trasmettere serenità a chiunque le fosse accanto. Una donna che aveva fatto della famiglia il centro della propria esistenza e che vedeva nella crescita della piccola Viola la sua più grande realizzazione. La tragedia ha lasciato Luca davanti alla sfida più difficile che un genitore possa affrontare: crescere da solo la figlia custodendo ogni giorno il ricordo della donna che amava. Una responsabilità enorme, resa ancora più dolorosa dalla consapevolezza che Sara non potrà accompagnare Viola nei momenti più importanti della sua crescita. Non potrà esserci il primo giorno di scuola, non potrà assistere ai suoi traguardi, non potrà stringerla nei momenti difficili. Sarà compito di chi le ha voluto bene mantenere vivo il suo ricordo e trasmettere alla bambina l’amore che la madre avrebbe voluto donarle ogni giorno della sua vita. Proprio da questo sentimento è nata la raccolta fondi intitolata “Istruzione e sostegno per la vita di Viola”. L’iniziativa è stata promossa da Alessandro, quello che sarebbe dovuto essere il testimone di Luca per offrire un aiuto concreto alla famiglia e garantire alla bambina un percorso di crescita il più possibile sereno nonostante la terribile perdita subita. La risposta delle persone è stata immediata e straordinaria. In poche ore la campagna ha raccolto oltre 13 mila euro, grazie a centinaia di persone che hanno deciso di contribuire con una donazione, anche piccola, lasciando messaggi di affetto, solidarietà e vicinanza nei confronti di Luca e della piccola Viola.

Il dato economico, pur importante, racconta solo una parte della storia. Dietro ogni donazione c’è infatti una persona che ha scelto di trasformare la commozione in un gesto concreto. Ci sono amici, parenti, colleghi, conoscenti ma anche perfetti sconosciuti che, colpiti dalla vicenda, hanno deciso di tendere una mano a una famiglia travolta dal dolore. È una dimostrazione di come la solidarietà possa diventare uno strumento capace di unire persone che non si sono mai incontrate attorno a un obiettivo comune: offrire una prospettiva di serenità a una bambina che ha perso troppo presto la propria madre. Naturalmente nessuna raccolta fondi potrà mai colmare il vuoto lasciato dall’assenza di Sara. Nessuna cifra potrà cancellare il dolore di Luca né restituire a Viola l’abbraccio della sua mamma. Tuttavia ogni contributo rappresenta un messaggio potente: quello di una comunità che si stringe attorno a chi soffre e che sceglie di non lasciare sola una famiglia colpita da una tragedia tanto improvvisa quanto ingiusta. Oggi il nome di Sara Ceccatini continua a vivere nei ricordi di chi l’ha amata, nelle fotografie che raccontano i momenti felici trascorsi con la sua famiglia e nella straordinaria catena di solidarietà nata attorno alla sua storia. Una storia che parla di dolore, ma anche di amore. Perché se il destino ha spezzato il sogno di una futura sposa a pochi giorni dal matrimonio, l’affetto di centinaia di persone sta dimostrando che l’amore lasciato da Sara continua ancora oggi a generare vicinanza, sostegno e speranza per il futuro della sua piccola Viola.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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