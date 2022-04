Tre amiche, colleghe, in viaggio. E un incidente mortale. Fatale per Lucia Menghini, 31enne di Foligno, tirocinante anestesista nota però anche al grande pubblico per la sua fortunata partecipazione a Reazione a Catena, il quiz show della Rai dove si era laureata campionessa con il trio delle “Pignolette”. Non ce l’ha fatta Lucia, stroncata a soli 31 anni in Giordania dov’era andata in vacanza con le due colleghe, entrambe ricoverate, gravemente ferite dopo l’incidente.

“Ciao Lucia, riposa in pace – ha scritto in un post su Instagram il conduttore di “Reazione a Catena” Marco Liorni – Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene”.

Le tre amiche erano partite per la Giordania domenica scorsa. Dovevano fare ritorno in Italia domani. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente sul quale sono in corso accertamenti. La dottoressa Menghini stava attualmente svolgendo il tirocinio all’ospedale ”San Matteo degli Infermi” di Spoleto e immediatamente la notizia della sua morte ha scatenato messaggi di cordoglio, anche sui social, tra quanti la conoscevano, dagli amici più stretti e dal suo ambiente di lavoro.

A esprimere cordoglio per la tragedia anche il direttore generale dell’Usl Umbria 2. “Ho appreso con grande dolore la tragica notizia della scomparsa della nostra giovane professionista folignate Lucia Menghini. Una giovane vita spezzata che lascia sgomenti e senza parole”, ha dichiarato Massimo De Fino. “Vorrei unirmi al dolore dei colleghi della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Spoleto, dove la giovane dottoressa prestava servizio ed esprimere profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e a quanti l’hanno conosciuta e apprezzata per le sue doti umane e professionali”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Liorni (@marcoliorni)

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano