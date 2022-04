È morto a 37 anni mentre stava eseguendo lavori di rifacimento del manto stradale sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, impiegato da una ditta appaltatrice di Autostrade. Ha perso la vita travolto e ucciso da un mezzo pesante poco prima delle 2 l’operaio della ditta pugliese impiegato nel tratto compreso tra San Severo e Foggia in direzione Bari, all’altezza del km 548.

Il mezzo che l’ha investito, nel tratto compreso tra San Severo e Foggia, circolava sulla carreggiata Sud. Il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico per alcune ore per consentire i rilievi della Polizia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i soccorsi sanitari, che non hanno potuto fare altro che attestare la morte del 37enne, oltre alle pattuglie della Polizia stradale ed il personale della direzione ottavo tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Ore 05:53 06/04/2022

⭕️ #autostradaA14 BOLOGNA-TARANTO ➡️ Bari#trattochiuso per incidente tra San Severo e Foggia

Entrata consigliata verso Bari: Foggia#aspipuglia #myway pic.twitter.com/Thn3Z3zHeE

— My Way di Autostrade per l’Italia (@MyWayASPI) April 6, 2022