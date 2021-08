Si sono sposati da poco e avevano deciso di trascorrere il viaggio di nozze a Mykonos. Ma la loro luna di miele si è trasformata in una brutta vicenda. Protagonista è una coppia di napoletani di Ercolano. Dopo il matrimonio hanno deciso di godersi un po’ di vacanza sull’isola greca, meta ambita tra le Cicladi. Un luogo romantico per l’atmosfera e le belle spiagge.

Claudio Celentano e sua moglie una sera si sono addormentati nell’hotel di lusso dove alloggiavano e al risveglio hanno trovato la loro stanza completamente saccheggiata. Ma la cosa più grave è che sarebbero stati prima drogati mentre dormivano e poi derubati di tutti i loro oggetti di valore.

“Era una luna di miele, si è trasformato in un incubo – ha raccontato Celentano intervistato da Voce di Napoli – Siamo stati probabilmente drogati con uno spray. Al mattino ci siamo svegliati intontiti e ci siamo resi conto che qualcosa non andava. È stata una vera e propria razzia, hanno rubato oggetti personali e di valore che avevamo con noi“.

Una volta ripresi dallo stordimento, i deu hanno denunciato il furto alla polizia locale. I ladri avevano portato via anche lo zainetto con i biglietti per il ritorno. A quel punto l’Ambasciata italiana è corsa in supporto dei due sposi fornendogli un nuovo volo. Sul caso sta indagando la polizia di Mykonos. Peccato che per i due sposi quel viaggio di nozze si sia trasformato in una brutta disavventura.

