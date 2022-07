Jack Fenton stava cercando di scattarsi un selfie quando è stato colpito dalla pala dell’elicottero sul quale aveva viaggiato. È rimasto ucciso, decapitato dal terribile incidente che ha portato anche a tre arresti per la tragedia. “La nostra indagine si è concentrata su una possibile negligenza”, ha detto una fonte della polizia al Guardian secondo la quale le domande si incentrano “sul motivo per cui le pale non erano ferme quando i passeggeri sono stati autorizzati a sbarcare”.

Ad essere arrestati il pilota dell’elicottero e due ingegneri di terra. Fenton aveva 22 anni, viaggiava con il fratello e altri tre amici dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza a Mykonos. Era originario del Kent, figlio di una famiglia facoltosa, aveva studiato presso l’esclusiva scuola Sutton Valence di Maidstone prima di iscriversi alla Oxford Brookes. Il velivolo era stato noleggiato per l’occasione. I suoi genitori viaggiavano su un altro elicottero.

Il Bell 407 della Superior Air era appena atterrato all’eliporto di Spata-Artemida in Attica, a 40 chilometri da Atene quando si è consumata la tragedia. Il giovane studente avrebbe aperto la porta per scattarsi un selfie e sarebbe stato colpito alla testa dalla coda del velivolo ancora in funzione. È morto sul colpo. “Non c’era alcuna possibilità che sopravvivesse, il suo decesso è stato istantaneo”, ha commentato un alto funzionario di polizia al Times di Londra. L’accusa per il pilota è di omicidio colposo: per aver permesso al ragazzo di scendere dall’elicottero prima che fosse completamente spento. Stesse accuse di negligenza.

La compagnia che fitta velivoli di lusso, la Superior Air ha già affermato che i protocolli di sicurezza sarebbero stati rispettati dal suo equipaggio. I media greci hanno riferito che i genitori del ragazzo che viaggiavano a bordo di un altro velivolo non erano a conoscenza della tragedia quando il loro stesso pilota è stato allertato e loro sono stati dirottati all’aeroporto internazionale di Atene. Proprio nella capitale greca, il 22enne con gli amici e la famiglia avrebbe preso un jet privato per tornare nel Regno Unito.

