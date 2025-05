La maestra di una scolaresca elementare è deceduta in un grave incidente stradale che ha coinvolto il bus sul quale viaggiavano insegnanti e studenti e un mezzo pesante. La tragedia è avvenuta poco dopo le 16.30 all’interno di una galleria lungo la Pedemontana, a Lomazzo (Como), nel tratto tra l’A36 e l’A8. Secondo una prima ricostruzione, l’autobus con a bordo trenta bambini di età compresa tra i 7 e gli 8 anni, due insegnanti e l’autista, ha tamponato per cause in corso di accertamento il camion. L’incidente ha poi coinvolto a catena altre quattro vetture.

La vittima che si trovava accanto al conducente è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata liberata quando ormai non c’era più nulla da fare dai vigili del fuoco. Preoccupano le condizioni dell’uomo alla guida del bus, 60 anni, ricoverato in codice giallo all’ospedale di Varese. Codice giallo anche per due dei trenta bambini coinvolti: uno è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como, l’altro in elisoccorso è arrivato all’ospedale San Gerardo di Monza.

Non desterebbero invece preoccupazione le condizioni degli altri bambini, sotto choc e assistiti dai sanitari del 118 intervenuti sul posto con otto ambulanze. Sul posto, oltre ai soccorritori e la polizia stradale, cinque squadre dei vigili del fuoco di Como, Lomazzo, Busto Arsizio e Monza Brianza. La galleria è al momento chiusa al traffico, e le autorità stanno gestendo le deviazioni e la messa in sicurezza dell’area. Illeso invece il conducente del mezzo pesante tamponato dal bus.

Articolo in aggiornamento

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo