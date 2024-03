Due morti e un ferito grave. È pesante il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la via Casilina, tra Colleferro e Anagni nella serata di sabato 16 marzo. A perdere la vita due giovani di origine albanese così come la terza persona rimasta gravemente ferita.

Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Colleferro, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le ambulanze che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due. Trasportato in codice rosso a Colleferro il ferito. Le salme sono state portate presso la camera mortuaria del Policlinico Tor Vergata dove grazie anche alle impronte digitali sono stati identificati. Secondo quanto informano i carabinieri nel cofano della vettura sarebbero stati trovati arnesi da scasso.

La dinamica dell’incidente mortale: due vittime

Dalle prime informazioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo. I tre, poco dopo le 22, viaggiavano su una Bmw nera risultata rubata in direzione Colleferro quando il conducente ha perso il controllo dell’auto. Da lì lo schianto, con l’auto che si è ribaltata, scaraventando la persona ferita fuori dall’abitacolo. Finita fuori strada la vettura ha subito un principio d’incendio, con le due vittime bloccate tra le lamiere.

