L’Unione Europea ancora sotto i fari. E non per l’ondata di estrema destra, ma per una nuova inchiesta che rischia di gettare ombre su Bruxelles. Dopo il Qatargate, da cui in realtà è emerso più fumo che arrosto, e dopo il più recente Moscagate, un’altra indagine – seppur diversa per forme e dimensioni – scuote le istituzioni europee: Werner Hoyer, ex presidente della Banca europa per gli investimenti (Bei) è accusato di corruzione. La procura europea (Eppo) sta indagando sull’ex dirigente, ritiratosi alla fine dell’anno scorso dal suo ruolo.

Indagato Werner Hoyer, ex presidente della Bei

Tramite una nota, è stata la stessa procura europea ad annunciare la sua indagine a carico di “due individui sospettati di corruzione e abuso di influenza, nonché di appropriazione indebita di fondi dall’Ue”. La notizia è stata rilanciata in primis da Politico, che ha sottolineato come sia Hoyer uno dei due uomini. La conferma arriva dal suo avvocato. Negli ultimi mesi, la polizia tedesca e quella lussemberghese ha sequestrato diverso materiale, con tanto di perquisizione della casa di Hoyer. Quest’ultimo ha negato qualsiasi accusa. Secondo quanto riferito dall’avvocato del 72enne tedesco, l’indagine si concentra sul risarcimento corrisposto a un dipendente della Bei, con Hoyer che essendone allora presidente aveva firmato il documento in oggetti.

Hoyer al sito Politico ha dichiarato: “Le accuse contro di me sono assolutamente assurde e infondate”. “Ora mi aspetto che siano pienamente indagate e chiarite e chiedo alla BEI di cooperare pienamente con l’EPPO” ha aggiunto l’ex presidente della Bei. Fiducioso anche l’avvocato, Nikolaos Gazeas: “Stiamo aspettando con calma le indagini, dimostreranno che le accuse penali contro il mio cliente sono infondate e assolutamente assurde. Anche per questo il mio cliente ha chiesto espressamente che venga revocata la sua immunità e quella dei locali della Bei affinché questa accusa possa essere chiarita”.

Cos’è la Banca europea per gli investimenti, la Bei

La Bei ha sede in Lussemburgo da dove agisce come braccio di prestito dell’Ue per promuovere lo sviluppo e l’integrazione in tutto il blocco: offre prestiti, garanzie e investimenti sia nel settore pubblico che in quello privato. È stata fondata nel 1958 e negli ultimi anni, dopo la pandemia di Covid-19, ha avuto un ruolo importante nel sostenere l’economia europea.

Chi è Werner Hoyer, ex presidente della Bei accusato di corruzione

Werner Hoyer oggi ha 72 anni ed è un politico ed economista tedesco. È stato membro del Bundestag in Germania fino al 2012, prima di passare alla Banca Europea per gli investimenti. Per quasi 12 anni, infatti, è stato alla guida della Bei, dal 2012 al 2023, una figura e un nome scelto dal governo in Germania.

Luca Sebastiani