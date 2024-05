La polizia dentro il Parlamento europeo. Questa mattina la polizia giudiziaria del Belgio ha compiuto alcune perquisizione a Bruxelles e a Strasburgo, sia nella casa sia nell’ufficio di un dipendente del Parlamento europeo. Le indagini riguardano possibili ingerenze russe nelle istituzioni europee, tramite il portale Voice of Europe, un’inchiesta già chiamata Moscagate, e l’uomo è un assistente di un eurodeputato olandese di destra nonché ex assistente del tedesco di Alternative fur Deutschland Maximilian Krah. A renderlo noto è stata la procura federale belga.

Moscagate, la polizia dentro il parlamento europeo

Dopo lo scandalo del Qatargate, ora è il tempo del Moscagate. Al centro delle attenzioni degli inquirenti, un ex assistente di Krah, cioè l’eurodeputato che è stato epurato dal suo partito dopo le frasi sulle SS. Le perquisizioni a Bruxelles hanno interessato la residenza dell’uomo nel quartiere di Schaerbeek e il suo ufficio al Parlamento europeo. Ma anche i locali di Strasburgo dell’Eurocamera sono stati perquisiti “in stretta collaborazione con Eurojust e le autorità giudiziarie francesi”. Secondo la procura federale del Belgio, i controlli “rientrano nel caso di ingerenza, corruzione passiva e appartenenza a un’organizzazione criminale”, con “sospetti di ingerenza russa” emersi negli scorsi mesi. Il premier belga Alexander De Croo ha lanciato l’allarme, visto che secondo lui “alcuni eurodeputati” sono stati assoldati dal Cremlino per “diffondere la sua propaganda”. Una rete creata attorno al sito Voice of Europe, con sede a Praga, definita un veicolo della disinformazione russa e ormai oscurata dai paesi europei.

Moscagate, l’uomo finito al centro delle perquisizioni

Secondo il settimanale tedesco Der Spiegel, l’uomo al centro delle perquisizioni è un dipendente dell’eurodeputato olandese populista di destra Marcel de Graaff, Guillaume Pradoura. L’uomo in passato avrebbe lavorato anche per l’eurodeputato Afd Krah, che solo poche settimane fa si è visto arrestare anche un altro assistente Jing Guo, per presunte influenze cinesi. Secondo le indiscrezioni, Pradoura avrebbe avuto un ruolo nella vicenda del lasciapassare parlamentare per una presunta spia della Russia arrestata in Polonia. Nel 2019, l’assistente è stato escluso dallo staff del partito di Marine Le Pen, il Rassemblement National, dopo aver pubblicato una foto dai contenuti antisemiti.

Moscagate, il parlamento europeo collabora

Con una note, l’ufficio di presidenza dell’Eurocamera ha commentato le notizie delle perquisizioni nei locali di Bruxelles e di Strasburgo: “Il Parlamento europeo coopera pienamente con le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie per assistere il corso della giustizia e continuerà a farlo. È in questo contesto che è stato concesso l’accesso ad un ufficio”.

Luca Sebastiani