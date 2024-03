È lo scontro per il secondo posto in classifica ATP, appena un gradino sotto la posizione occupata da Novak Djokovic, ma non solo. Nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz rappresenta anche un confronto tra due dei talenti emergenti più promettenti del tennis contemporaneo. Dopo aver superato Lehecka nei quarti di finale in due set (6-3, 6-3) e Shelton negli ottavi (7-6, 6-1), l’azzurro, fresco vincitore dell’Australian Open si ritrova ad sfidare lo spagnolo per il secondo anno consecutivo in questa fase del torneo californiano, stavolta da favorito.

I complimenti di Alcaraz: “Sinner è incredibile”

“Sinceramente, non so proprio come affrontare l’incontro – ha dichiarato Alcarz alla vigilia – Sinner al momento è senza ombra di dubbio il miglior giocatore al mondo. Gioca incredibilmente bene, non è ancora stato sconfitto. Posso dire che sarà una partita davvero difficile, vedremo se sarò all’altezza. Contro di lui ho perso le sue ultime due partite. Sicuramente – ha concluso lo spagnolo – è la partita più difficile che dovrò affrontare quest’anno”.

Dove vedere Sinner e Alcaraz in tv e streaming

Il match tra Sinner e Alcaraz si svolgerà alle 20:00 di sabato 16 marzo e sarà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e sarà trasmesso anche in streaming su Now e Sky Go.

Quanto vale l’accesso alla finale: il montepremi del Masters 1000 di Indian Wells

Il vincitore dell’incontro sarà certo di incassare 585.000 dollari statunitensi. Il primo posto a Indian Wells vale invece 1,1 milioni di dollari. I bookmakers indicano Sinner come favorito, con vittoria quotata a 1.70, mentre l’affermazione di Alcaraz è quotata a 2.15.

