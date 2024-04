Un malore sul posto di lavoro. Un malore in ospedale, nel reparto di Terza Medicina, e nonostante i disperati tentativi di soccorso e rianimazione non c’è stato nulla da fare. Il Cardarelli, principale ospedale di Napoli e del sud Italia, piange Angela Bocchetti, 64 anni, infermiera storica dell’azienda ospedaliera. Un malore ha stroncato la vita della professionista durante il turno di lavoro nel pomeriggio di lunedì 15 aprile.

Angela, stando al racconto dei colleghi e dai numerosi messaggi pubblicati sui social, sarebbe andata in pensione tra pochi anni. Amava il suo lavoro e lascia un grande vuoto al Cardarelli. “Si dice sempre che non muore mai chi vive nel cuore di chi resta. Sarà anche vero, ma oggi il dolore è grande e il nostro unico desiderio è rivederti e darti ancora un abbraccio. Rip Angela” scrive Flora Verde, caposala del pronto soccorso del Cardarelli.

Un’altra collega infermiera, che si trovava con Angela, ricostruisce quanto accaduto: “Mi ha chiesto una compressa di Bentelan, poi non si è capito più niente. Noi del Terzo Reparto Medicina siamo rimasti attoniti e increduli”.

Centinaia i messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno susseguendo sui social e che ricordano una grande lavoratrice, un punto di riferimento del Cardarelli. “Sarai sempre una grande del gruppo di fuoco” commenta un’altra collega. “Morire senza che nessuno abbia potuto fare nulla per salvarti nonostante tanti tentativi. Che ironia della sorte, tu che hai fatto tanto per aiutare gli altri. Buon viaggio Angela” si legge in un altro commento.

