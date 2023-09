Basta avere seguito sui social, anche 15-20mila follower, fare qualche foto, pubblicare due tre storie taggando il presunto beneficiario in questione per poi pretendere o meglio, dare per scontato, che a fine pranzo o cena il conto non va pagato. Sono i fenomeni dei social, quegli influencer che vivono con il cellulare come prolungamento del proprio corpo. Che stanno sempre live, sempre pronti a condividere tutto quello che fanno perché “i miei fan vogliono sapere”.

Capita però che non sempre bisogna dare per scontato tutto. Prima o poi il conto (da pagare) arriva davvero. Lo sa bene una influencer che nei giorni scorsi si è seduta a un tavolo della pizzeria di Errico Porzio sul lungomare di Napoli. Ha ordinato una pizza, ha scattato foto e pubblicato contenuti sui social durante il pasto, poi quando è arrivato il cameriere con lo scontrino da saldare la donna si è innervosita e ha cancellato tutto, spiegando che non avrebbe sponsorizzato gratis le aziende e che avrebbe rilasciato recensioni positive solo dietro pagamento.

A denunciare l’accaduto è lo stesso maestro pizzaiolo napoletano che sui social commenta: “Premettendo che io non ero presente, che non l’ho invitata e non sapevo neanche chi fosse, ma mi sembra di aver capito che questa pseudo influencer sia stata a mangiare nella nostra pizzeria sul lungomare. Contenta e soddisfatta del servizio e della pizza ha fatto delle storie su Instagram ma poi dopo averle presentato il conto le ha cancellate. Ditemi che è uno scherzo“.

In un post sui social l’influencer, che per il momento resta ignota, ha così motivato il suo modus operandi: “Ciao, ragazzi, grazie ancora per la pizza personalizzata, per le foto e per ago e cotone soprattutto. Mi sono trovata costretta ad eliminare video e foto dalle mie storie perché, come immaginerete sicuramente, per me è lavoro. Non sponsorizzo gratuitamente aziende, al massimo mi occupo di scambio merce/servizio. Dunque recensisco positivamente l’azienda o il prodotto da sponsorizzare in cambio del servizio o del prodotto stesso offerto GRATUITAMENTE. Apprezzo la vostra cordiale accoglienza, però, insomma, capirete che il lavoro è lavoro! Immaginavo di strutturare una collaborazione reciproca ma dal momento che questo non è avvenuto mi sono trovata costretta ad eliminare i contenuti. Arrivederci, ci rivedremo”. Da quello che emerge, tuttavia, l’influencer non aveva concordato nulla con Porzio.

Lo stesso Porzio nei giorni scorsi ha annunciato l’apertura di una nuova pizzeria, la decima del suo gruppo (oltre a 12 punti vendita di “Porzioni”, la pizza la taglio). “Arriveremo a circa 560 persone che lavorano col gruppo Porzio. Come dovrei sentirmi? Io che ho iniziato in 25 mq, che bella storia è la vita” ha commentato.

